De Materiaaltekorten in de Duitse verwerkende industrie is enigszins afgenomen. In augustus meldde 62 procent van de ondervraagde bedrijven problemen, tegen 73,3 procent in juli. Het cijfer voor augustus is het laagste in meer dan een jaar. Dit blijkt uit de laatste enquête van het ifo-instituut. “Het zou helaas verkeerd zijn om dit te beschrijven als een permanente versoepeling”, zegt Klaus Wohlrabe, hoofd van de enquêtes bij het ifo. “De daling is nog steeds te gering om een significante opleving van de industriële productie teweeg te brengen die de economie een impuls zou kunnen geven.

De daling was het meest uitgesproken in de lederindustrie (van 79,5 procent naar 38,9 procent) en in de meubelindustrie (van 62,8 procent naar 33,4 procent). Toch zijn de problemen nog steeds groot, vooral in de sleutelsectoren van de Duitse economie. Van de fabrikanten van machines en apparaten meldt 85,7% niet alle benodigde materialen en halffabrikaten te ontvangen. Ook in de elektrische en elektronische industrie heeft ongeveer 80 procent dezelfde klacht. “Een significante daling hier zou een positief domino-effect op gang kunnen brengen”, aldus Wohlrabe.

Het gebrek aan containers en laadcapaciteit voor schepen zorgde voor problemen bij veel bedrijven bij het transport van materialen, zeker op het hoogtepunt van de coronapandemie. Zodra de logistiek uit de pas loopt, duurt het even voordat het weer in hem terechtkomt, zegt Wohlrabe. De gesloten havens in China als gevolg van het strenge zero Covid-beleid hadden wereldwijd tot leveringsvertragingen geleid. Momenteel zit er minder zand in de versnellingsbak, zegt Wohlrabe. Toch is het niet meer de geoliede machine zoals voor de pandemie.

In een interview met de “Welt am Sonntag” meldde het hoofd van de Hamburgse rederij Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, ook dat er duidelijke tekenen waren van een normalisatie van de gespannen toeleveringsketens. “Zes maanden geleden was elk van onze schepen drie of vier keer overboekt, nu zijn de schepen misschien 20 procent overboekt. Dat is een belangrijke indicator,” zei hij.

Daarnaast missen veel industrieën nog de belangrijke halfgeleiders die bijvoorbeeld worden gebruikt voor de productie van auto’s of smartphones. Hier is de stemming echter niet duidelijk. Het hoofd van de Duitse halfgeleiderfabrikant Infineon, Jochen Hanebeck, vertelde onlangs aan de “Süddeutsche Zeitung” dat de knelpunten in halfgeleiders, die worden verkregen van contractfabrikanten, tot volgend jaar zullen worden gezien.

Peter Fuß, verantwoordelijk voor de auto-industrie bij accountantskantoor EY, ziet daarentegen een langzame verbetering in het aanbod van halfgeleiders. Dit komt onder andere doordat de leveranciersmarkt aan het reorganiseren is. Zo neemt de vraag naar halfgeleiders uit de IT-industrie momenteel af, waardoor autofabrikanten weer meer chips krijgen. Daarnaast voel je de lagere vraag naar elektrische auto’s, die meer chips nodig hebben dan verbrandingsmotoren. Dat heeft ook te maken met het vervallen van premies. Dit reorganiseert de markt en relativeert de chipcrisis.

Daarnaast zet de oorlog in Oekraïne de aanvoer van grondstoffen aan veel bedrijven in Duitsland en wereldwijd onder druk. Rusland is een van de belangrijkste leveranciers van grondstoffen voor nikkel of palladium, die belangrijk zijn voor veel industriële installaties, maar ook nodig zijn voor de chipproductie. Ook het verdere verloop van de coronapandemie in de herfst en winter blijft een risico voor de logistiek.

De materiaalknelpunten en supply chain-problemen zijn niet op korte termijn op te lossen, zegt Wohlrabe tegen Tagesschau. Bedrijven maken hun toeleveringsketens momenteel breder en veerkrachtiger – tenminste waar mogelijk. Voor de coronacrisis had de logistiek perfect gewerkt. Ze besteedden bijzondere aandacht aan de prijs en vertrouwden op Aziatische leveranciers, nu schuiven ze de productie een beetje terug. Bron Tagesschau en Ifo Institute