Masévon Groep en Link Magazine groeiden als het ware samen op en vieren beide hun 25-jarig jubileum. De relatie blijft alive and kicking en kende diverse mijlpalen. Zo won Masévon al drie keer een DISCA-award. Opvallend genoeg telkens in een andere categorie. De groep is in die kwart eeuw spectaculair gegroeid en ging van één vestiging met 8 medewerkers in 1998 naar 5 bedrijven en 300 medewerkers anno nu. Directeur en medeaandeelhouder Henk Kieft is daar best trots op en deelt samen met cco Elgar van der Bij het geheim achter hun succes.

Altijd alert op kansen en mogelijkheden

De huidige Masévon Groep ontstond in 1998 vanuit Tuin Machinefabriek, nu als Tuin Mechanical Parts nog steeds een van de vijf ondernemingen binnen de groep. De scope verschoof van algemene machinebouw naar high-end productie voor onder meer de semicon-, medische, energie-, lifescience-, coating- en automotive-industrie.

‘Iets bedenken is één, het vervolgens efficiënt produceren is twee’

‘Klanten voor wie we componenten produceerden, vroegen al vrij snel of we die ook konden samenbouwen tot subassemblages’, vertelt directeur Henk Kieft over de beginjaren. ‘Belangrijk als startende onderneming is om de markt goed in de gaten te houden, alert te zijn op kansen en mogelijkheden.’ Zo werden al spoedig Haarhuis Advanced Constructions (frame- en plaatwerk) en Vernooy Vacuum Engineering aan de Masévon Groep toegevoegd. ‘Schoon werken onder vacuüm was in opkomst en met Vernooy konden we daar goed op inspelen. Zo kwamen we in contact met bijvoorbeeld OTB Engineering dat was gespecialiseerd in de ontwikkeling van productiesystemen voor dunne films, zoals contactlenzen en zonnecellen. Met onze gecombineerde machinebouw- en vacuümkennis werden we voor hen een zeer aantrekkelijke toeleverancier.’

Groei beheersen

De momenteel vijf bedrijven binnen de groep zijn gevestigd in Hardenberg (twee bedrijven), Nieuwegein, Dedemsvaart en Tubbergen. Vanaf het begin is huisvesting een belangrijk issue geweest. Dat kan natuurlijk ook niet anders wanneer een bedrijf naar honderden medewerkers groeit. ‘Dat klopt’, benadrukt Kieft. ‘We zijn een paar keer verhuisd naar panden die uiteindelijk niet optimaal bleken. Soms ontbrak de bovenloopkraan en ook hadden we af en toe te weinig stroomcapaciteit vanuit het net, zodat we er aggregaten moesten bijzetten.’

Vandaar dat Masévon in 2009 voor nieuwbouw koos. Maar ook die locatie bleek in 2019 alweer te klein, zodat het bedrijf moest bijbouwen. ‘Los daarvan loop je al groeiend ook tegen organisatorische grenzen aan. In 2014 hebben we de top van de organisatie uitgebreid, waardoor op managementniveau meer taken konden worden gedelegeerd. Groei is mooi, maar als je die niet goed beheerst, kan de continuïteit in gevaar komen.’

Blijven innoveren

Belangrijk is dat je qua mogelijkheden en expertise meegroeit met de markten waarin je actief bent, stelt Elgar van der Bij die in 2016 bij de groep kwam en als cco verantwoordelijk is voor de verkoop. ‘Dat betekent bijvoorbeeld dat we hebben geïnvesteerd in cleanrooms waarin we onderdelen onder geconditioneerde omstandigheden kunnen assembleren voor onze high-end klanten. Ook zijn we gericht bezig met automatisering. Niet omdat we met een personeelstekort kampen – wij kunnen gelukkig nog goed aan vakmensen komen –, maar vooral om grotere series efficiënter en kwalitatief optimaal te kunnen produceren.’

Ondernemen is vooruitzien

Wat zouden Kieft en Van der Bij startende bedrijven willen adviseren zodat die over 25 jaar ook op een goede manier hun jubileum kunnen vieren? ‘Ondernemen is vooruitzien’, zegt Van der Bij. ‘We werken als groep met een vijfjarenplan, waarbij we elke keer heel goed kijken naar onze actuele en mogelijk toekomstige marktpositie. Waar staan we? Waar is in welke markt de komende jaren behoefte aan? Waar willen wij naartoe? En hoe spelen we daar goed en verantwoord op in? Om die analyses goed te kunnen onderbouwen, bezoeken we regelmatig klanten in verschillende sectoren. We bespreken samen onze plannen en spiegelen die aan hun behoeften en kijk op de markt. Daar rolt dan uiteindelijk ons meerjarenplan uit.’

Vanaf de eerste pennenstreek

Bij Masévon kunnen opdrachtgevers terecht die zelf al producten op tekening hebben staan, maar ook bedrijven met slechts een idee zijn welkom. ‘We hebben een team van engineers en constructeurs waarin veel ervaring is gebundeld op ontwerp- en engineeringgebied’, aldus Kieft. ‘Maar ook weten we hoe je iets het beste kunt produceren. Want iets bedenken is één, het vervolgens efficiënt produceren is twee. We kunnen beide en dat is de reden dat we zowel binnen als buiten de landsgrenzen succesvol zijn. En wellicht is dat ook de reden dat we al een paar DISCA-awards hebben gewonnen. Hopelijk komen er daar in de volgende 25 jaar nog een paar bij.’