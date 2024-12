In de geschiedenis van de DISCA is het wel vaker voorgekomen dat twee bedrijven elkaar voordroegen om genomineerd te worden. Echter wisten zij dan nooit beiden door te dringen tot de finale. Malvern Panalytical en Masévon Group zorgden deze keer voor dit unicum, waarbij Masévon door het publiek ook nog eens tot winnaar werd gekozen in de categorie Best Knowledge Supplier. ‘Het is fijn als de liefde van twee kanten komt’, zegt Tom Broeksema, director sales bij Masévon Group in Hardenberg.

‘We krijgen steeds meer de kans om te laten zien wat we in huis hebben’



We spreken Tom Broeksema een dag na de prijsuitreiking van de DISCA-award in Utrecht. ‘De award staat hier op de receptie te blinken’, vertelt hij met een glimlach. ‘Het is geweldig dat wij deze onderscheiding hebben gewonnen. Onze samenwerking met Malvern Panalytical is ruim tweeënhalf jaar geleden gestart en is sindsdien alleen maar hechter geworden.’ Broeksema had Malvern Panalytical namens Masévon Group ook voorgedragen voor een DISCA-nominatie in de categorie ‘Best Customer’. In deze categorie drongen zij door tot de laatste vijf. Volgens de director sales is er een goede reden om Malvern Panalytical te nomineren. ‘Zij kwamen zo’n tweeënhalf jaar geleden bij ons, omdat de supply chain rond Eindhoven redelijk vol zat en zij al samenwerkten met een zusterbedrijf van ons voor de bouw van vacuümkamers (Vernooy Vacuum Engineering). Daardoor was er direct al een goed contact tussen beide bedrijven.’ De instrumenten van Malvern Panalytical worden gebruikt door wetenschappers en technici in diverse sectoren en organisaties. De missie van het Almelose bedrijf is om klantgerichte oplossingen en services te bieden door middel van chemische, fysieke en structurele analyse van een breed scala aan materialen. Van proteïnen en polymeren tot metalen en bouwmaterialen. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 2.900 medewerkers en heeft r&d- en productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa en China.

Nano-niveau

Broeksema: ‘De high end analysesystemen van Malvern Panalytical zijn toonaangevend in de wereld. Met deze systemen kunnen bijvoorbeeld samenstellingen van materialen en poeders tot op nano-niveau worden bepaald. Het bedrijf is bijvoorbeeld ook actief in de food en medical. Zo kan met behulp van hun systemen de chemische samenstelling en bepaalde reacties van medicijnen worden bepaald, waardoor heel specifieke medicatie kan worden samengesteld voor bepaalde ziekten en aandoeningen, zodat geen gezonde cellen in het lichaam hoeven te worden beschadigd. Wat ik uniek vind aan onze samenwerking, is dat Malvern Panalytical ons bedrijf meeneemt in de roadmaps die zij hebben voor de komende jaren. Wij mogen ook meewerken aan de ontwikkeling van hun systemen. Zij bouwen een alpha-tool (werkend prototype) om te kijken of de technologie werkt. Vervolgens gaan we samen aan de slag om tot een Beta product te komen wat feitelijk productierijp moet zijn. Zij besteden dus uit op een hoog integratieniveau, wat deze samenwerking voor ons als systeembouwer extra interessant maakt. We groeien als Masévon steeds meer toe naar de rol van co-developer. Het is ook fijn om te zien dat we binnen Malvern Panalytical steeds meer de kans krijgen om te laten zien wat wij in huis hebben.’

Out-of-the-box

Frank Laurenssen van Malvern Panalytical hield bij de uitreiking van de DISCA-award een overtuigende pitch voor Masévon Group. Mede daardoor werd het bedrijf tot winnaar gekozen van de Best Knowledge Supplier-award. ‘Zij hebben binnen hun organisatie het vermogen om out-of-the-box te denken, buiten gebaande paden te treden en met frisse creatieve ideeën te komen, die ons telkens verrassen. Ze komen bovendien iedere keer met oplossingen die perfect aansluiten bij onze specifieke behoeften en uitdagingen.’

Volgens Laurenssen gaat Masévon ook steeds een stapje verder in haar dienstverlening richting haar klanten. ‘De organisatie is gevormd door een groep van productiebedrijven die samen de stap hebben gezet om een assemblagebedrijf te starten. Het is dus geen traditionele machinefabriek die ooit is begonnen met twee delen samen te schroeven en er zo in is gegroeid. Masévon heeft een hele andere weg bewandeld. Het is een productiebedrijf met een jong team dat luistert naar wat wij als klant willen en niet steeds teruggrijpt op eerder beproefde methoden uit het verleden. Bovendien wordt slim gebruikgemaakt van de aanwezige kennis bij de andere bedrijven uit de Masévon Group. Zij denken meer mee met ons dan veel andere assemblagebedrijven en willen zich ook graag doorontwikkelen van een projectorganisatie naar een meer productie gestuurde organisatie. Daarin kunnen wij elkaar verder helpen. Wij leren van hen, zij van ons. Malvern Panalytical is een grotere organisatie met verschillende afdelingen, terwijl Masévon juist beschikt over een jeugdig team en erg flexibel is. Maar toch klikt het gewoon en vullen we elkaar perfect aan.’