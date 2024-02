ASM International N.V. kondigt vandaag de voordracht aan van Martin van den Brink voor benoeming in de Raad van Commissarissen. Zijn benoeming zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 13 mei 2024.

De heer Van den Brink (1957), lid van de Raad van Bestuur van ASML sinds 1999, brengt meer dan drie decennia ervaring en leiderschap in de halfgeleiderindustrie met zich mee.

Nadat hij in 1984 als ingenieur in dienst trad bij het toen nieuw opgerichte ASML, werd Martin in 1995 Vice President Technology (CTO). In 1999 werd hij benoemd tot lid van de Management Board van ASML en in 2013 werd hij benoemd tot Chief Technology Officer en President. In zijn leidende rol bij het bedrijf was hij de drijvende kracht achter ASML’s groei en technologische innovaties die de gehele halfgeleiderindustrie mede vorm hebben gegeven.

Martin van den Brink heeft vele onderscheidingen ontvangen voor zijn bijdragen aan technologische innovatie en de halfgeleiderindustrie, waaronder de IEEE Cledo Brunetti Award, de Robert N Noyce Medaille en een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Martin van den Brink heeft de Nederlandse nationaliteit en studeerde elektrotechniek aan de HTS Arnhem (HAN University of Applied Sciences) en natuurkunde aan de Universiteit Twente. In het najaar van 2023 kondigde Martin van den Brink aan per april 2024 met pensioen te gaan bij ASML.

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Raad van Commissarissen gaf het volgende commentaar: “We zijn verheugd om Martin van den Brink voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen van ASM. Het spreekt voor zich dat Martin met zijn sterke staat van dienst als een van ‘s werelds top leiders in de halfgeleiderindustrie en aanjager van innovatie en groei, een onschatbare bijdrage zal leveren aan onze Raad van Commissarissen en ASM. We zijn er trots op dat we hem voordragen voor deze rol.”

De Raad van Commissarissen is van plan om bij zijn benoeming door de AVA een nieuw Technology Committee op te richten onder voorzitterschap van Martin van den Brink, dat kan dienen als sparringpartner voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen kan bijstaan bij het beoordelen van marktontwikkelingen op het gebied van technologie en de innovatie roadmap. Met Martin als nieuw lid, en met de onlangs aangekondigde benoeming van Tania Micki, zal de Raad van Commissarissen uit zeven leden bestaan.

ASM International N.V., met hoofdkantoor in Almere, Nederland, en haar dochterondernemingen ontwerpen en produceren apparatuur en procesoplossingen voor de productie van halfgeleiderelementen voor waferverwerking, en hebben vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië. ASM International’s gewone aandelen worden verhandeld op de Euronext Amsterdam Stock Exchange (symbool: ASM).