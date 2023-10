Al bijna dertig jaar werkzaam in senior executive-functies in de IT-sector, binnen Nederland en daarbuiten, heeft Martien Merks de rol, mogelijkheden en impact van IT gaandeweg zien veranderen. Sinds mei dit jaar is hij regional director Nederland bij IT-organisatie Fellowmind. Een man met een missie, die maakbedrijven wil ondersteunen om een connected company te worden: een bedrijf waarin alle IT met elkaar verknoopt is – intern én met toeleveranciers.

Fellowmind opereert sinds 2005 in Nederland en telt ongeveer 400 medewerkers die werkzaam zijn vanuit vestigingen in Deventer, Venlo, Zwolle en Amersfoort (sinds een half jaar het nieuwe hoofdkantoor). De IT-organisatie, die al jarenlang nauw samenwerkt met Microsoft, bedient klanten als productiebedrijven, nutsbedrijven, financiële instellingen en de gezondheidszorg. In Europa heeft Fellowmind 2.000 medewerkers, verdeeld over veertig locaties in zes landen. Martien Merks, eerder al interim regional director voor Fellowmind in Duitsland, deed voor zijn komst naar Fellowmind ervaring op bij onder meer Oliver IT, Unit4 en Siemens.

‘Het heeft dertig tot veertig jaar geduurd, maar nu is technologie een essentieel onderdeel van het productcreatieproces. Pas nu, in de huidige digitale transformatie, gebruiken we IT zoals het is bedoeld: om de efficiëntie te verhogen’, zegt Merks. ‘Door IT slim in te zetten, krijgen mensen eindelijk de mogelijkheid hun werk sneller te doen en dit makkelijker en leuker te maken. Momenteel is er een enorme versnelling gaande, kijk naar AI, met name in processen waar veel met de hand moet worden gedaan of waar we mensen inzetten om intelligentie toe te voegen.’

Responsable AI

Merks illustreert dit aan de hand van de corebusiness van zijn eigen bedrijf. ‘Bij Fellowmind gaat het om een kritiek proces, de implementatie van ERP. Dit zal een kritiek proces blijven, maar het inrichten ervan wordt minder kritiek omdat je weet welke data je nodig hebt. Als je die met een tool via AI uit het systeem kunt halen, is het minder relevant om zo’n proces vast te zetten’, verklaart hij. ‘IT is makkelijker in te zetten en helpt jou dingen te doen, in plaats van dat de gebruiker het systeem voedt, dat is een grote verandering. Vandaar ook dat Microsoft liever spreekt over responsible AI, om die bijdrage te benadrukken.’

‘Bij de huidige snelheid van veranderingen, moeten bedrijven nieuwe technologieën sneller adopteren’

Zo heeft digitalisering bedrijven geholpen steeds complexere producten te vervaardigen en maakte het miniaturisatie en globalisering mogelijk, het benutten van buitenlandse leveranciers. ‘De volgende stap is technologie inzetten om het werk efficiënter te maken en de medewerkers te dienen. Kijken welke zaken je slim en geautomatiseerd kunt doen, is ook van belang gezien de huidige personeelsschaarste’, aldus Merks. ‘Daar kan de maakindustrie zeker nog een stap zetten. Bedrijven gebruiken technologie al in productontwikkeling en in producten, maar de processen eromheen –bijvoorbeeld in de supplychain, bij het offertes maken – kunnen best een aantal slagen efficiënter.’

Muurtjes slechten

Digitalisering kan bedrijven ook dichter bij hun klant brengen. ‘Stel, een klant belt over een kapotte machine. En stel dat je dan meteen ziet wat hij heeft gekocht in de afgelopen jaren en welke tekeningen erbij horen, zodat je in no-time antwoord kunt geven. Die transformatie is nu gaande, waarbij al die silo’s met informatie in een bedrijf worden ontsloten’, schetst Merks. ‘Het maakt de klantrelatie beter en de klant is eerder tevreden.’

Het slechten van die muurtjes, makkelijker met elkaar samenwerken, is essentieel. ‘Dat service midden in het bedrijf staat of dat logistiek niet hoeft te zorgen dat de machines worden geleverd na de productie, maar dat er al rekening mee gehouden is hoe groot die vrachtwagen moet zijn, of dat die zelfs al klaarstaat omdat het systeem weet wanneer de machine gereed zal zijn en de afspraak met de logistieke partner al heeft gemaakt. Met meer inzicht in de rest van je bedrijf kun je makkelijker de juiste dingen doen in plaats van fouten moeten oplossen. De win zit in het samenbrengen’, stelt Merks. ‘Neem de eeuwige discussie over wie eigenaar is van de BOM, de bill of materials: engineering of inkoop. Met digitalisering breng je die twee werelden dichter bij elkaar, zodat de inkoopmedewerker ziet wat er gebeurt in de engineeringwereld en omgekeerd. Als je nieuwe technologieën niet durft te benutten, mis je kansen om zaken te integreren. Transparantie is de enige optie.’

Bewust zijn

Een belangrijke volgende stap voor de industrie is dat de cio het managementteam op de hoogte brengt van nieuwe technologie en de mogelijkheden ervan. ‘Het MT ziet IT soms nog als noodzakelijk kwaad, dat geld kost in plaats van te kijken naar wat ze er in de business mee kunnen bereiken. Dat is de echte uitdaging: alle IT-pakketten – CRM, ERP, Office, PDM, PLM, cloud, AI, Power BI – samenbrengen’, zegt Merks. ‘Dat is ook waar Fellowmind samen met klanten toegevoegde waarde brengt: hoe zou jouw wereld eruitzien met nieuwe tools, waar ga je naartoe met je bedrijf. Dat hoeft niet morgen, als je je maar bewust bent van de mogelijkheden.’

Daarbij hanteert Fellowmind de methodologie Connected Company om bedrijven intern te verbinden en ook toeleveranciers mee te nemen op die reis. ‘We willen als trusted advisor in een paar gesprekken met klanten kijken waar hun bedrijf digitaal staat. Daarna diepen we, waar gewenst, zaken verder uit, bespreken nieuwe technologische mogelijkheden en of het zin heeft die in te voeren. Bedrijven staan meer en meer voor open voor zo’n assessment’, merkt Merks. ‘Bij de huidige snelheid van veranderingen, moeten bedrijven nieuwe technologieën sneller adopteren. Niet om de technologie, maar om de voordelen ervan. Alleen learning companies kunnen zich wapenen tegen aanvallen van andere bedrijven met nieuwe businessmodellen. Denk aan Uber.’

Revolutie

Interessant voor de maakindustrie is de in juni aangekondigde samenwerking tussen Siemens en Microsoft, die ertoe zal leiden dat gebruikers met Office-tools CAD-/CAM-gegevens kunnen raadplegen. ‘Dat stelt bedrijven in staat weer een stap verder te gaan met het transparant maken van de informatie over de eigen organisatie of de supplychain heen’, zegt Merks. ‘Samen met Microsoft en Siemens kijken we waar we elkaar daarin kunnen vinden en versterken, en zo onze klanten toegevoegde waarde kunnen leveren. Technologie is niet langer een roadblock, maar een enabler.’

Inmiddels zitten Merks’ eerste honderd dagen erop. Hij heeft zichzelf een aantal doelen gesteld. ‘We moeten zorgen dat we met de vaart van de technologie mee kunnen blijven gaan en zelf ook een learning company zijn. Dus zullen we nog wat meer op innovatie gaan zitten om de nieuwe technologie die in sneltreinvaart over ons wordt uitgerold, te kunnen vertalen naar klanten’, zegt hij. Belangrijke slogan daarbij is ‘People at heart’. ‘Dat betreft zowel onze eigen mensen als die van klanten. Want soms ervaren mensen IT als een bedreiging. Wij willen technologie toegankelijk maken, de voordelen laten zien van toepassing in bedrijfsprocessen en zo zorgen voor happy employees.’

Gevraagd naar zijn toekomstverwachtingen antwoordt Merks: ‘Er komt een enorme revolutie aan, die nog sneller gaat dan we ons nu kunnen voorstellen. Bedrijven moeten mee, om dingen goedkoper en sneller te kunnen doen. Dus ontdek wat die technologie voor jouw bedrijf kan betekenen.’