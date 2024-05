Mart Lommers is met ingang van 1 mei 2024 de nieuwe Managing Director bij de assemblagetak van Sioux Technologies. Hij volgt hiermee René van Wijk op, die per 1 januari 2025 de rol als CEO van Sioux Technologies in Europa aanneemt.

In zijn nieuwe functie zal Mart Lommers zich concentreren op het voortzetten en verder ontwikkelen van de assemblageactiviteiten binnen Sioux. Met zijn opgewekte en energieke persoonlijkheid, focus op samenwerking en mensgerichte aanpak, belooft hij een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van het bedrijf.

Ervaring

Mart Lommers trad in 2020 toe tot de assemblagetak van Sioux en maakte snel carrière. Na een jaar als projectmanager te hebben gewerkt, werd hij lid van het managementteam in de rol van Manager Operations. Met zijn achtergrond in bedrijfskunde en ruime ervaring in de hightech industrie, markeert zijn benoeming tot Managing Director een belangrijke mijlpaal in zijn carrière.