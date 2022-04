Bedrijven verwachten in april niet grootschalig te investeren in duurzaam ondernemen. Of het nu gaat om oem’ers en toeleveranciers in de agri-, bouw-, automotive-, food- of installatiesector: ze tonen zich ineens veel terughoudender dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit de meest recente rondvraag die metaalleverancier MCB gehouden heeft onder zijn klanten.

Investeringen in duurzaamheid moeten maar even wachten. ‘Na een hectisch 2021, dat in het teken stond van schaarste en prijsverhogingen door Covid-19, startte 2022 rustig. Dit was echter van korte duur’, aldus Erik Spikmans, salesdirecteur MCB Nederland. ‘Net toen Nederland op het punt stond om naar het ‘normale’ werken en leven te gaan, viel Rusland Oekraïne binnen. Het effect hiervan is direct merkbaar: het zorgt voor veel onrust en onzekerheid op de markt. Bedrijven verwachten lagere winstmarges en zijn terughoudender met investeringen.’

Plaatbewerkers en verspaners

Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ stelt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf regelmatig een branchebarometer op. De MCB-klanten spreken dit keer hun verwachtingen voor april 2022 uit. Van de deelnemers aan de MCB-branchebarometer is 30 procent oem’er, 20 procent system supplier en 41 procent second tier supplier. Zes op de tien hebben als hoofdactiviteit plaatbewerking, 19 procent doet vooral aan verspaning, en 19 procent noemt andere hoofdbewerkingen zoals buisbewerking, constructie en assemblage. De meerderheid (61 procent) gebruikt hoofdzakelijk staal, gevolgd door rvs (25 procent) en aluminium (9 procent).

Materiaalschaarste

De huidige marktsituatie leidt tot langere levertijden, stijgende prijzen en materiaalschaarste. Wat zeggen de bedrijven daarover?

Onzekerheid

‘In de branche is veel aan de hand’, zegt ook algemeen directeur Johan Rigters van WE-Metal in Renswoude, producent van metaalproducten en expert in technieken als lasersnijden, ponsnibbelen, zetten, lassen en verspanen. ‘De staalprijzen stijgen natuurlijk enorm. We proeven onzekerheid bij klanten: dat heeft al geresulteerd in wat annuleringen van orders.’ In sommige markten, bijvoorbeeld die van zonnepanelen, ziet hij wel groei.

‘We hebben bij onze toeleveranciers een en ander vastgelegd aan materialen waarmee we de komende tijd uit de voeten kunnen, maar voor de rest kunnen we niet overzien wat de schaarste aan grondstoffen en de prijsstijgingen voor ons gaan betekenen. Onze omzet groeit momenteel nog, maar dat komt mede omdat sommige klanten aan het hamsteren zijn zodat ze straks niet mis grijpen. Ze trekken hun orders naar voren, maar die orders hebben we straks dan al afgewerkt.’

Tijdens de coronapandemie heeft We-Metal nog wel redelijk doorgedraaid. Voor dit jaar kan Rigters er geen peil op trekken. ‘Je kunt prognoses maken, maar die zijn vaak al snel weer achterhaald door alle onzekerheden.’

Omzet, aanvragen en winstmarge

Bij collega-bedrijven is het niet veel anders. Ondanks de onrust in de markt verwachten bedrijven in alle branches (behalve de automotive) in april nog wel een (lichte) omzetgroei vergeleken met maart. Voor het gehele tweede kwartaal geldt dat eveneens. Zowel plaatbewerkers als verspaners denken dat. Oem’ers zijn daarbij het meest positief. Ook het aantal aanvragen ligt in april naar verwachting nog hoger. Maar bedrijven in alle branches verwachten dat hun winstmarges in april al lager zullen zijn, vooral in de agri (-9 procent), de installatiesector (-12 procent) en de bouw (-14 procent).

Vaste krachten

De MCB-klanten geven in hun antwoorden aan dat ze (zeker) niet van plan zijn om vaste krachten te laten gaan deze maand. Ze willen zelfs nieuwe mensen gaan werven, en dat geldt vooral voor bedrijven die werken voor de agrisector en de bouw. Ook de flexibele schil bouwen ze niet af. Ze zijn wat verdeeld over hun uitbestedingen: bedrijven in weer die bouw en agri willen misschien wel weer net wat meer zelf gaan doen.

Verdergaand digitaliseren

Wat de investeringen betreft, is er nog steeds veel animo om in te zetten op productinnovatie. De meeste bedrijven – met uitzondering van de installatiebranche – denken niet te gaan investeren in procesinnovatie. Dat was bij vorige metingen van MCB vaak anders: toen gingen proces- en productinnovatie meestal samen op.

Tegelijkertijd willen veel bedrijven wel investeren in IT-systemen, met de food en bouw voorop. Waar ze dan in willen investeren is minder duidelijk, want ze denken komende tijd minder geld te steken in de digitalisering van inkoop- en verkoopprocessen, de backoffice en logistieke processen.

Ook deelnemen aan het onderzoek?

Wie mee wil doen aan het doorlopende onderzoek van MCB, Link en Trumpf is van harte uitgenodigd. Ga daarvoor naar deze link. MCB stuurt deelnemers het volledige, uitgebreide rapport, als er weer een update uit komt.