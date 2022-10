De Bondsraad, de algemene ledenvergadering van Koninklijke Metaalunie, heeft Mark Helder (51) benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij volgt op 1 januari a.s. Fried Kaanen op als Metaalunievoorzitter. Kaanen bekleedde deze functie vanaf 2014. Zijn derde en laatste termijn als Metaalunievoorzitter loopt 31 december a.s. ten einde. Helder heeft een rijke ervaring als ondernemer in de mkb-maakindustrie. Zo is hij betrokken bij Rolan Robotics en commissaris bij HGG International. Van dit laatste bedrijf was hij jarenlang CEO en eigenaar.

Helder omschrijft zichzelf als ‘doelgericht, no-nonsense, verbinder en mensgericht’. Hij heeft de sterke overtuiging dat je de toekomst kan creëren door het maken van plannen en

stellen van doelen. Zijn motto is: delen is groeien. ‘Ik zie mijn voorzitterschap vooral als verlengstuk van de Metaalunie lidbedrijven’, zegt Helder. ‘Het spreekt mij aan om als Metaalunievoorzitter bij te kunnen dragen aan hun toekomst. Vanuit eerdere bedrijven heb ik hier zelf ook op gesteund.’ Volgens hem bevindt de Nederlandse mkb-maakindustrie zich in een cruciale fase met een technologie transitie, verdere vervaging van grenzen en uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, energietransitie en innovatie. ‘Nog maar even los van recente actuele uitdagingen rondom aantrekken en behouden personeel en prijsstijgingen’ voegt hij toe.

Toekomst van de sector

De eerste maanden van 2023 is de nieuwe Metaalunievoorzitter voornemens met veel Metaalunieleden kennis te maken. Helder: ‘Ik kom uit de mkb-maakindustrie, maar ik ken lang niet alle individuele mkb-maakbedrijven. Ik wil graag met zoveel mogelijk Metaalunieleden in gesprek over hoe zij de toekomst zien van onze sector en hoe Metaalunie hierin kan bijdragen. Ook wil ik sparren over waar de mkb-maakindustrie voor staat en hoe we onze sector nog meer zichtbaar en aantrekkelijker kunnen maken. Ik kijk nu al uit naar de, voor Metaalunieleden kenmerkende, kritisch opbouwende maar vooral inspirerende gesprekken. Om samen met hen en uiteraard de Metaaluniemedewerkers met alle voor mkb-maakondernemers relevante thema’s van nu en in de toekomst aan de slag te gaan. En zo een bijdrage leveren aan een zonnige toekomst van onze prachtige sector’.

Helder is op dit moment nog voorzitter van Tetrix Bedrijfsopleidingen. Hij behaalde het doctoraat Bedrijfskunde, management van technologie en innovatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Formeel vindt de voorzitterswissel plaats op 1 januari. Tijdens een speciaal Metaalunie Nieuwjaarsevent op 20 januari 2023 wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.