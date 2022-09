Het nieuwe wereldwijde distributiecentrum van Marel in Eindhoven is een belangrijkste organische investering ooit gedaan,, waardoor doorlooptijden naar klanten worden verkort en de schaal en operationele efficiëntie worden verhoogd.

Bij Marel zetten ze in om hun positie als vertrouwde onderhoudspartner voor klanten te versterken. Een essentieel onderdeel van het zijn van een vertrouwde onderhoudspartner is ons vermogen om reserveonderdelen snel en naadloos aan onze klanten over de hele wereld te leveren. We zijn ongelooflijk trots dat we de belangrijke mijlpaal van baanbrekend werk hebben bereikt voor ons nieuwe wereldwijde distributiecentrum voor reserveonderdelen in Eindhoven.

Een belangrijke investering

Het wordt een groen, duurzaam gebouw met zonnepanelen. Het zal sterk geautomatiseerd en gedigitaliseerd zijn en is ontworpen om de ergonomische omstandigheden voor werknemers te verbeteren en een veilige werkomgeving te garanderen.

Het wereldwijde distributiecentrum, gevestigd in Park Forum in Eindhoven, zal dicht bij enkele van onze grote logistieke dienstverleners liggen, zoals FedEx en DHL. Het distributiecentrum wordt in 2024 operationeel en verkort de doorlooptijden naar klanten, verbetert de schaal en de operationele efficiëntie. Het distributiecentrum zal voornamelijk de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika bedienen, maar ook onze klanten en voorraadlocaties in andere regio’s. Een daarvan is het onlangs geopende Buford-distributiecentrum voor reserveonderdelen in de VS.

Ulrika Lindberg, EVP van Global Markets and Service bij Marel: “Vandaag is een grote dag voor Marel en onze klanten. Dit state-of-the-art wereldwijde distributiecentrum stelt ons in staat om onze klanten te bedienen met het volledige assortiment Marel-reserveonderdelen en tegelijkertijd de doorlooptijden aanzienlijk te verkorten – iets waar onze klanten om hebben gevraagd. We brengen onze onderdelenactiviteiten naar een hoger niveau en voor ons allemaal hier bij Marel kijken we naar een nabije toekomst waarin we met trots kunnen zeggen dat we aan de verwachtingen van onze klanten voldoen”.

Linda Jónsdóttir, COO van Marel: “Met de Q2-aankondiging hebben we duidelijk gezegd dat we blijven investeren in onze operationele infrastructuur om ervoor te zorgen dat we onze activiteiten kunnen opschalen om de huidige marktrealiteit te weerspiegelen en de winstgevendheid van het bedrijf op lange termijn te ondersteunen. Het nieuwe wereldwijde distributiecentrum is een belangrijk onderdeel van het positioneren van ons bedrijf voor toekomstige groei en het voldoen aan de verwachtingen van onze klanten op een schaalbare en duurzame manier”.

Het Nederlandse bouwbedrijf van Grunsven wordt de hoofdaannemer van het wereldwijde distributiecentrum.