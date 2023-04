E+V Technology‘s productportfolio van vision apparatuur en software, inclusief karkas- en ribeye-sortering en classificatie, past perfect bij Marel’s uitgebreide lijn van oplossingen voor de vlees- en pluimveemarktsegmenten. Met deze overname is er een geweldige kans om gebruik te maken van de langdurige klantrelaties van E+V en het wereldwijde verkoop- en servicenetwerk van Marel om de verdere verkoop van sorteer- en classificatieoplossingen te stimuleren, de lokale servicemogelijkheden en de klantgerichte ervaring te verbeteren. Voortbouwend op het visieportfolio van E+V wil Marel verdere innovatie en datagedreven oplossingen stimuleren die de manier waarop voedsel wordt verwerkt transformeren. De voormalige eigenaren van E+V, Axel Hinz en Horst Eger, blijven bij de zaak.

Arni Sigurdsson, Chief Business Officer en Deputy CEO: “Vision-technologie speelt een sleutelrol in de voedselverwerkende industrie om de grondstof te evalueren, de opbrengst te optimaliseren en de prestaties te verbeteren. Marel heeft al veel toepassingen die gebruik maken van vision-technologie, waaronder SensorX en M-Line Robots, en heeft daarbovenop digitale oplossingen en diensten ontwikkeld. De overname van E+V is voor ons een belangrijke stap om ons productportfolio te versterken. Karkasclassificatie voor rund- en varkensvlees is een kritische toepassing voor zowel verwerkers als boeren, en we zijn verheugd om de op visie gebaseerde toepassingen verder te ontwikkelen en te integreren in onze datagestuurde oplossingen.”

Axel Hinz en Horst Eger, oprichters en managing directors van E+V Technology: “We zijn enorm trots op het team dat onze revolutionaire visiontechnologie de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld en zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Marel om de voedselverwerking verder te transformeren. We zijn ervan overtuigd dat Marel’s wereldwijde bereik en toewijding aan innovatie verdere voordelen zal opleveren voor onze huidige en toekomstige klanten op het gebied van classificatie en classificatie in de sectoren waarin Marel actief is. Ten slotte hebben we het gevoel dat er een sterke culturele fit en positieve mindset is die onze teamleden ook nieuwe kansen zal bieden.”

E+V Technology is opgericht in 1992 en heeft zich sindsdien ontpopt als een toonaangevende speler in vision systemen, gericht op de vlees- en pluimvee-industrie. De producten van het bedrijf worden gebruikt voor de sortering en classificatie van rundvlees, varkensvlees, lamsvlees en gevogelte en zijn zeer complementair aan het huidige aanbod van Marel aan deze belangrijke marktsegmenten. Het succes van E+V Technology is grotendeels te danken aan het sterke team van ingenieurs en programmeurs en na de transactie zullen de 19 medewerkers van E+V een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van verdere vooruitgang als onderdeel van de bredere Marel-organisatie. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Oranienburg, Duitsland en de jaaromzet bedraagt meer dan EUR 5 miljoen.