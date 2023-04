In deze rol zal Sofie de strategie van Marel Meat leiden en aansturen om samen te werken met de klanten en de positie als wereldleider binnen de vleesverwerkende industrie te versterken.

“Ik ben erg verheugd om Sofie te verwelkomen als Executive Vice President Meat. Ze brengt een sterke wereldwijde ervaring en een track record van het verbeteren van de winstgevendheid en commercieel succes voor toonaangevende organisaties. Ik ben er zeker van dat Sofie de juiste persoon is om de vleesdivisie te leiden en vooruit te helpen en van Marel een belangrijke partner te maken in het verder automatiseren en digitaliseren van de vleesverwerkende industrie. Ik kijk uit naar onze samenwerking”, zegt Arni Sigurdsson, Chief Business Officer en Deputy CEO.

Sofie brengt 17 jaar managementervaring mee van wereldwijde bedrijven in de chemische, wetenschappelijk onderbouwde en gediversifieerde maakindustrie. Met een track record van toonaangevende verandering en winstverbetering, heeft ze met succes duurzame en schaalbare organisaties ontwikkeld en tegelijkertijd commerciële uitmuntendheid en marktgroei gestimuleerd. Sofie komt over van ERIKS, een gespecialiseerde industriële dienstverlener van technische componenten en technische diensten aan industriële bedrijven. Als Managing Director bij ERIKS gaf ze leiding aan meerdere Europese verkoop-, service- en productielocaties. Haar eerdere ervaring omvat ook leidinggevende functies bij grote wereldwijde bedrijven zoals DSM – een wereldleider op het gebied van op wetenschap gebaseerde gezondheidsvoedings- en prestatiematerialen, en Covestro – een grote producent van chemische grondstoffen en spin-off van Bayer. Ze heeft gewoond en gewerkt in de VS, Europa en Azië.

Sofie behaalde een master in Commercial Engineering aan de Katholieke Universiteit Leuven, België, en een Master of Business Administration aan de University of Chicago, Booth School of Business.