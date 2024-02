In de dynamische wereld van vandaag worden we geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken zoals tekort aan huisvesting, klimaatverandering en allerlei issues in de gezondheidszorg. Vooruitgang is essentieel om deze uitdagingen aan te gaan. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. De sleutel voor innovatie is vertrouwen.

In de context van innovatie gaat vertrouwen verder dan enkel het geloof in de integriteit van een persoon of organisatie. Het omvat ook vertrouwen in het vermogen van onze maatschappij om ideeën te beschermen en eerlijk te belonen. Dit vertrouwen is essentieel omdat innoveren alleen kan door het delen van ideeën en kennis. Bedrijven moeten niet alleen intern vertrouwen opbouwen, maar ook met externe partners en klanten. Het delen van informatie kan echter riskant zijn, vooral in een competitieve markt. Dit is waar de octrooigemachtigde in beeld komt.

Het werk van een octrooigemachtigde draait om het beschermen van de uitvindingen van ondernemers en het beschermen van ondernemers tegen patentclaims van concurrenten. Ook daarbij speelt vertrouwen een grote rol. Een ondernemer kan immers doorgaans de kwaliteit van het werk van de octrooigemachtigde niet zelf beoordelen.

Daarom doet een ondernemer die op zoek is naar een octrooigemachtigde er verstandig aan te zoeken naar een professional met wie ze goed kan samenwerken. De samenwerking zal veelal jaren duren. Dit komt met name vanwege de lange procedures voor het verlenen van een octrooi. Uiteraard wordt de samenwerking steeds efficiënter naarmate de octrooigemachtigde meer inzicht krijgt in het bedrijf.

Bedrijven die oplossingen voor deze actuele vraagstukken bieden, kunnen niet alleen positieve verandering teweegbrengen, maar ook hun eigen concurrentiepositie versterken. Klanten, investeerders en beleidsmakers waarderen bedrijven die actief bijdragen aan de grote uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.

Het ontwikkelen van nieuwe technologie om deze vraagstukken aan te pakken biedt bovendien een kans om een sterke octrooipositie op te bouwen. In een technisch gebied waarin nog weinig octrooien zijn aangevraagd is de kans op het verleend krijgen van een octrooi met een hele brede beschermingsomvang groter dan voor een technologie die al vele jaren wordt gebruikt.

Een sterke octrooipositie is aantrekkelijk voor het aantrekken van kapitaal van investeerders, inkomsten uit licenties of het voorblijven van de concurrentie. Dit is niet langer voorbehouden aan grote bedrijven zoals Philips, maar is ook beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf en universiteiten. Universiteiten maken hier slim gebruik van om spin-offbedrijven een goede start te geven, terwijl het midden- en kleinbedrijf hiermee zijn positie kan versterken.

Kortom, vertrouwen in het innovatieproces is de sleutel tot vooruitgang en succes. Overweeg gerust om uw innovaties toe te vertrouwen aan een bekwame octrooigemachtigde.

Marco Coolen is European patent attorney en partner bij AOMB Intellectual property. AOMB heeft zes vestigingen verspreid over Nederland en houdt zich bezig met onder meer patenten, merken, modellen en licenties.