Ondernemers en r&d-medewerkers willen vooruit. Geen gedoe, geen stapels formulieren. Gewoon bedenken, bouwen, testen en verbeteren. Maar snelheid betekent niet blind vooruitrennen. Innovatie begint met stilstaan. Bekijk eerst eens wat er al is. Het is toch niet nodig om telkens het wiel opnieuw uit te vinden?

Een eenvoudig patentonderzoek kan je r&d-afdeling behoeden voor dure vergissingen. Door eerst te kijken naar wat er al is uitgevonden, weet je meteen waar de kansen liggen. Dit verkleint het risico dat je tijd en middelen verspilt aan iets wat al beschermd is. Zo stuur je je team meteen de juiste richting op. Een slimme zet, die je r&d-investeringen beter laat renderen. Het mooiste? Zo’n patentonderzoek is goedkoop in vergelijking met de rest van je investeringen in r&d.

Nederland investeert jaarlijks € 22,2 miljard in r&d, waarvan bijna 70 procent uit het bedrijfsleven komt. Deze investeringen zijn goed voor de BV Nederland, want ze versterken het hele ecosysteem van start-ups, scale-ups, mkb’ers en kennisinstellingen.

Toch is er nog werk aan de winkel. Nederland investeert als percentage van het bbp minder in r&d dan Europese en mondiale koplopers, en blijft met 2,08 procent onder het EU-gemiddelde en ver verwijderd van de Lissabondoelstelling van 3 procent. Er is zo’n € 9,8 miljard aan extra r&d-uitgaven per jaar nodig om dat te halen. Tegelijkertijd laten Nederlandse bedrijven zien dat je met relatief minder geld toch veel kunt bereiken. De efficiëntie van onze r&d-investeringen is namelijk erg hoog.

Die efficiëntie behalen we onder andere door samenwerken. Ondernemers die hun kennis bundelen, komen sneller tot nieuwe producten. Maar samenwerking roept ook een cruciale vraag op: van wie is het intellectueel eigendom? Want een rekening betalen betekent nog niet dat je automatisch eigenaar bent van de uitvinding.

Voor toeleveranciers is dat vaak een heet hangijzer. In veel contracten met klanten staat standaard dat alle intellectuele eigendomsrechten naar de afnemer gaan. Dat kan logisch zijn als een oplossing exclusief voor die klant is ontwikkeld. Het wordt problematisch als een toeleverancier zijn opgedane kennis daarna niet meer mag gebruiken. De toeleverketen wordt dan niet sterker, maar juist zwakker. Gelukkig zijn er oplossingen, zoals licenties of afspraken over gedeeld eigenaarschap.

Kennis en ondernemerschap zijn samen onverslaanbaar. Dus kijk wat er al is, werk samen, leg je rechten goed vast en zorg dat je niet alleen goede ideeën hebt, maar er ook écht iets aan overhoudt.