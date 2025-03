In de media gaat het met name over generatieve AI, die teksten en beelden kan creëren. Dat lijkt misschien op wat er in de maakindustrie gebeurt, maar de toepassingen verschillen flink. AI is in de maakindustrie vooral voorspellend.

In tien jaar tijd is wereldwijd het aantal AI-patenten geëxplodeerd, vooral in China en de Verenigde Staten. Grote aantallen patenten en enorme investeringen mogen indrukwekkend klinken, maar veranderen de kern niet. AI is geen radicale koerswijziging, maar een natuurlijke volgende stap. Dat maakt het niet minder spannend, maar wel minder mysterieus.

In plaats van een revolutionaire ommekeer is het een logische evolutie, voortbouwend op een stevige basis. We zijn gewend om vision-systemen, sensoren en automatisering op slimme manieren te integreren. AI is een uitbreiding op wat je toch al deed, alleen nog preciezer en met meer voorspellende kracht.

Patenteren wordt een optie op het moment dat AI een link heeft met een apparaat. Een medische scanner die dankzij AI snellere diagnoses stelt, krijgt zo een tastbaar effect. Dan gaat AI niet meer over pure software en is het te patenteren.

Een patentaanvraag moet altijd voldoende informatie prijsgeven, zodat anderen de uitvinding kunnen reproduceren. Voor AI is dit in het bijzonder relevant. Zonder voldoende detail over de wiskundige methoden en de gebruikte trainingsdatasets is namelijk niet duidelijk of je de uitvinding echt kunt nabootsen. Daarom moet je die eigenschappen vermelden, tenzij een vakman deze zonder veel moeite kan achterhalen.

Al met al blijft je aanpak voor intellectueel eigendom grotendeels hetzelfde. Gebruik je AI puur intern, dan houd je het als bedrijfsgeheim. Ga je AI als onderdeel van je product aanbieden, dan vraag je een patent aan. Met andere woorden, er verandert eigenlijk weinig in wat je beschermt.

De maakindustrie heeft altijd al met een scherp oog naar nieuwe technologie gekeken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. AI is geen toekomstmuziek meer, maar een golf van vernieuwing die al in gang gezet is.

Marco Coolen is octrooigemachtigde voor het mkb bij AOMB