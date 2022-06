Frencken Mechatronics, onderdeel van de Frencken Group, opereert wereldwijd en meer dan ooit als één geheel. De ontwikkelaar en producent van uiterst nauwkeurige high-end systemen en componenten heeft het managementteam aangevuld met Marcel Slot, sinds een jaar verantwoordelijk voor technologie en engineering binnen de divisie. Hij speurt met een brede blik continu naar nieuwe mogelijkheden qua technologie en markten. ‘Dat we al meerdere malen in de top 5 van technologiefondsen op de beurs in Singapore hebben gestaan: daar mogen we heel trots op zijn.’

Frencken Mechatronics heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in een up-to-date technology roadmap. Wat zijn de grote business drivers van de hightech onderneming, wat verwachten klanten, voor welke competenties komen ze specifiek naar Frencken? En wat zijn de technology drivers: waarin is het bedrijf heel goed, waarin zou het nog beter willen worden?

‘Het is erg belangrijk om onze kerncompetenties heel helder te hebben. Wij zijn sterk in onder meer precision engineering en manufacturing, cleaning en reinheid, systemen in extreme omgevingen zoals high vacuum, motion control, particle optics en motoren’, zegt Marcel Slot, vice president technology & engineering Mechatronics Division. ‘Vervolgens start de dialoog binnenshuis over hoe belangrijk specifieke competenties zijn voor onze business, wat bepaalt onze waarde? Doel is te komen tot een ranking. Hoe verhouden de kerncompetenties zich tot elkaar als we kijken hoe stevig we deze beheersen, hoe goed zijn we erin vergeleken met onze concurrenten? En hoe attractief zijn ze voor onze business, kunnen we er nog tien jaar mee vooruit, hoeveel omzet halen we eruit, hoe vaak speelt welke kerncompetentie een rol in klantprojecten?’

Voor dat soort discussies moet je echt de tijd nemen, benadrukt Slot. ‘Natuurlijk zijn er geen compleet nieuwe, onverwachte kerncompetenties uitgekomen, dat zou ook raar zijn want die ontwikkel je niet één, twee, drie.’ Sommige scoren in de ranking hoger dan wellicht vooraf ingeschat, zoals motoren. Andere zijn zo interessant dat Frencken er flink in wil gaan investeren. Slot: ‘Nee, welke dat zijn, kan ik niet zeggen.’ De ontwikkelingen in markten en technologieën gaan snel. Roadmapping is dan ook een continue activiteit, die jaarlijks een update vergt.

Ambities mee vormgeven

Slot was bij zijn vorige werkgever, Océ, nu onderdeel van Canon, ook intensief bezig met roadmapping. Hij werkte er dertig jaar, laatstelijk als director technology planning. Ruim een jaar geleden stapte hij over naar Frencken. ‘Ik werd regelmatig benaderd door executive search bureaus en ging soms ook wel praten, maar ik had nooit gedacht dat ik daadwerkelijk nog eens zou vertrekken bij Océ. Toen werd ik geattendeerd op de functie bij Frencken Mechatronics, er was een klik en ik zei tot mijn eigen verbazing dit keer ja. Ik zag een snel groeiend bedrijf met een mooie, lange historie. Ik ontdekte hoe Frencken wereldwijd functioneert en dat het als beursgenoteerd bedrijf in Singapore al jarenlang regelmatig bij de top 5 techfondsen behoort. De visie en ambitie van de groep, met Frencken Mechatronics als de grootste divisie daarbinnen, spraken me aan. Bij een werkgever als Canon met zijn 180.000 medewerkers sta je toch nooit helemaal zelf aan het roer. Bij Frencken kan ik mijn ideeën kwijt.’

Slot ziet hetzelfde gebeuren bij collega’s in het managementteam, die eveneens van grote ondernemingen naar een system supplier als Frencken overstapten. Fokko Leutscher, president van de Mechatronics Division bijvoorbeeld, werkte voorheen onder meer bij ASMI. Rutger van Galen, sinds kort vice president Mechatronics Europe & US, zat lang bij Fokker. Willem Bos, vice president finance van de divisie, was jarenlang verbonden aan Philips. ‘Allemaal professionals uit andere takken van sport, met veel ervaring, voor wie het aantrekkelijk is om de enorme ambities van Frencken mee vorm te geven. En dat geldt ook voor de managementniveaus daaronder.’

Global footprint cruciaal

De Frencken Group telt 3.700 medewerkers wereldwijd, de jaaromzet in 2021 was 515 miljoen euro waarvan 442 miljoen afkomstig uit de mechatronicatak. De divisie heeft bedrijfsonderdelen in Europa, de VS, Singapore, Maleisië en China, en werkt voor klanten in onder meer de medische, semiconductor- en analytische industrie. Sinds 2020 is er dus één centraal managementteam onder leiding van Fokko Leutscher, dat de mechatronicadivisie wereldwijd leidt. Slot: ‘In dat team waren functies voor sales & business development, finance en operations al ingevuld. Mijn functie was de laatste en nieuw binnen de divisie. Dat geeft ook vrijheid voor eigen invulling.’

Het doel: meer dan ooit als één divisie opereren, kennis delen, competenties over de landsgrenzen heen maximaal uitnutten en klanten waar ook ter wereld qua ontwikkeling en productie het beste bieden. Oem’ers zijn internationaal vertegenwoordigd en willen ook wereldwijd bediend worden. Frenckens global footprint is cruciaal. Slot: ‘We versterken de banden tussen sales, technologie, engineering en productie. We moeten heel goed weten waar ter wereld we over welke competenties beschikken en hoe we die vertalen in klantwaarde. Frencken is een hightech bedrijf dat hightech oplossingen levert: we willen een goed, gedegen verhaal hebben in gesprekken met klanten en bij het aangaan van nieuwe partnerships. Vandaar ook het belang van die heldere technology roadmap.’

Motiverende wisselwerking

Als technology & engineering-verantwoordelijke heeft Slot regelmatig samen met collega’s van sales contact met klanten om te proeven wat er leeft in de markt en wat er in de nabije toekomst wordt gevraagd. ‘We moeten heel duidelijk voor ogen hebben hoe hun producten en applicaties werken en wat ons werk daaraan bijdraagt. Dat geldt voor alle medewerkers binnen de organisatie. Of we nu modules leveren voor elektronenmicroscopen van Thermo Fisher, voor een medisch-technologisch product van Philips of machines van ASML.’

Waar ter wereld beschikken we over welke competenties en hoe vertalen we die in klantwaarde?’

In zijn eerste week bij Frencken deed Slot al een verrassende ontdekking, toen hij engineers vroeg waarom ze voor Frencken hadden gekozen in deze war on talent op de arbeidsmarkt. ‘Ze zeiden: “We kunnen hier een ontwikkeling van begin tot eind meemaken, we zien het resultaat van ons werk”. Vanaf de eerste oriënterende klantgesprekken tot en met de producten die de fabriek uit komen. Bij veel bedrijven werken engineers 95 procent van hun tijd achter hun CAD-station. Ze zien eigenlijk nooit wat er in de fabriek gebeurt. Hier ervaren ze dat wel en als er problemen zijn, zijn ze ook in de fabriek aanwezig. En als het nodig is, betrekken ze hierbij ook collega’s in Azië of de VS. Mechatronica en precision engineering zijn zo complex: laat diverse disciplines vooral samenwerken bij de inrichting van de productie. Anders bied je geen ware end-to-end solution.’ Die wisselwerking tussen mensen in de productie, designers en engineers motiveert en zorgt voor betere en beter maakbare producten. ‘Zo’n veelgehoorde kreet als design for manufacturability klinkt geweldig, maar werkt pas echt als medewerkers met eigen ogen zien of hun collega’s de ontwerpen ook echt kunnen produceren en assembleren. Elk ontwerp moet goed landen in de productie.’

Technology architect

Met de nauwere samenwerking tussen alle disciplines in het achterhoofd heeft Frencken vorig jaar ook de afdeling New Product Creation (NPC) ingericht, met daarin alle projectmanagers. Bij de start van ieder nieuw klanttraject wordt er een team samengesteld met de meest geëigende mensen uit sales, inkoop, engineering, kwaliteitsmanagement, productie en planning. ‘Dat soort projectteams waren er altijd al, maar nu geven we ze heel expliciet vorm vanuit een dedicated afdeling, om het proces optimaal in te richten. Als er een engineering change request komt van de klant, komt dat ook daar terecht. Wat is er nodig voor deze wijziging: nieuwe technologie, engineering, inkoop?’

Slot heeft bovendien een nieuwe functie binnen Frencken geïntroduceerd, de technology architect, waarvan er nu één is aangenomen en er meer moeten komen. Zo’n technology architect werkt op het grensvlak van engineering en sales, en is zowel intern als extern een goede gesprekspartner, aldus Slot. ‘Hij komt niet bij de klant om direct een deal te sluiten, maar om hem uitgebreid te spreken en te begrijpen. Intern is het geen pure engineer, maar iemand die uitgesproken de verbinding zoekt.’

En nog iets nieuws: Frencken is bezig met het inrichten van global core competence teams. In geval van overduidelijke kerncompetenties, bijvoorbeeld het uiterst schoon assembleren met extreem hoge eisen aan reinheid, is het goed om wereldwijd binnen de mechatronicadivisie kennis te delen en dezelfde standaarden en methoden te hanteren.

Platformdenken

Marcel Slot is binnengekomen met decennia ervaring opgedaan bij oem’er Océ. Het denken in roadmaps is hem op het lijf geschreven en ook het denken in platforms omarmt hij, zodat er niet telkens vanaf scratch ontwikkeld hoeft te worden. Hoe kan Frencken platforms voor bijvoorbeeld motoren of motion control definiëren. ‘We blijven daarbij klantspecifieke oplossingen leveren, maar het is sneller en efficiënter om dat te doen vanuit een platform. Vergelijk het met een autochassis, dat ook de basis vormt voor allerlei modellen. Sectoren zoals de automotive en IT werken al langere tijd met platforms, maar dit kan zeker ook in de mechatronica. Stel, we ontwikkelen een eigen platform voor besturingstechniek, dan kunnen we dat vervolgens bij zeg 80 procent van nieuwe ontwikkeltrajecten inzetten.’

Obstakels

Slot zit vol plannen bij zijn nieuwe werkgever. Gevraagd naar obstakels, noemt hij vooral het tekort aan technisch talent. ‘Hoe kunnen we ons profileren op de arbeidsmarkt op een manier die bij ons past? Verwacht van ons geen hippe, Coca-Cola-achtige reclames. Frencken is een degelijk bedrijf. Dat was voor mij extra reden om voor Frencken te kiezen: houd je aan je afspraken, wees eerlijk en integer, denk altijd klantgericht. Dat past goed bij mij. We zijn redelijk bescheiden, al moeten we natuurlijk niet té bescheiden zijn. Dat we al meerdere malen in de top 5 van technologiefondsen op de beurs in Singapore hebben gestaan: daar mogen we heel trots op zijn.’