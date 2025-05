Marcel Figge, voormalig ceo van sensorintegrator Sentech in Nieuwkuijk en nu mede-eigenaar en lid van de raad van advies, ging stad en land af voor zijn bedrijf. Afgelopen jaren maakte hij geheel andere reizen: voor ‘ziel en zakelijkheid’, zoals Berg & Partners in Waalre, ‘thought leader’ in Brainport op het gebied van groei, leiderschap en verandering, het noemt. Af en toe stilstaan en reflecteren levert veel meer op dan altijd maar doorhollen, ondervond Figge. Berg & Partners introduceert nu het Groeiprogramma, waarin het management intensief en langdurig begeleid wordt rond de thema’s mens, strategie, implementatie en cash.

Groeiprogramma Berg & Partners laat leiders en organisatie samen duurzaam groeien

'Als je doorleeft hoe je ervoor staat, wat je gedrag oplevert, wat je daadwerkelijk wilt met je onderneming, is dat compleet anders'

onderneming, is dat compleet anders’

Hoe kan het dat de ene start-up uitgroeit tot een bedrijf met 30 miljoen omzet (à la Sentech) en de andere maar door blijft modderen? Interessante vraag, zegt Marcel Figge. In 2000 richtte hij – samen met zijn vrouw Birgit – Sentech op, nadat zijn voormalige werkgever twee productlijnen voor sensoren obsolete verklaarde. Figge zag kansen en wilde de klanten niet in de steek laten. Het bedrijf groeide en groeide: inmiddels zijn er 75 medewerkers in dienst, die slimme sensoroplossingen ontwikkelen en produceren voor klanten in zeer uiteenlopende sectoren als Thermo Fisher Scientific, Agrifac, DAF, ASML en Aebi Schmidt. Die start-up fase heeft Sentech achter zich gelaten, maar toch wrong het bij Figge op een gegeven moment. Hij werd getipt over een leiderschapsreis van Berg & Partners, besloot daar met open vizier in te stappen en vertrok met zeven andere ceo’s en twee begeleiders van Berg & Partners naar Schotland voor vijf dagen. Verandering begint aan de top, zegt Wilbert Savonije, partner van Berg & Partners. ‘Het is goed om eerst zo’n eigen traject aan te gaan, voordat je ook je managementteam meeneemt bij zo’n intensief groeiprogramma voor je bedrijf.’

Spiegelen aan medeondernemers

Figge: ‘Ik was wat zoekende en niet helemaal happy met hoe het ging. Ik had behoefte aan reflectie na al die jaren van heel hard werken en maar doorstomen. Ben ik het goede aan het doen, vroeg ik mezelf af. Moet ik in plaats van ín mijn bedrijf niet veel meer werken áán mijn bedrijf?’ Hij had natuurlijk wel eens wat gedaan. In 2007 volgde hij bijvoorbeeld het Port4Growth-programma van Economische Zaken. De intentie daarvan vond hij best aardig, maar hij miste toch inhoud en impact. ’Ik wilde echt weten waar ik met Sentech stond, om van daaruit ambitieuze groeidoelstellingen te formuleren. Plus de stappen te bepalen om die doelen te concretiseren samen met mijn medewerkers. Op een gegeven moment kom je als ondernemer op een punt dat er middenmanagement moet komen en dat de organisatie gericht verder moet professionaliseren.’ Hij wilde zijn rol als ceo tegen het licht houden, en zichzelf spiegelen aan andere ondernemers. Medeondernemers zijn je beste raadgevers, benadrukt hij. Die peers zitten ook met groeivraagstukken, of belemmerende factoren waarvan ze zich niet altijd bewust zijn.

Kwetsbaar opstellen

De reis naar Schotland was er een met hikes door de bergen, soms alleen de natuur in, zwemmen in meren, intensieve gesprekken voeren, waar nodig theorie aangereikt krijgen. Zonder telefoon en laptop trekt het de deelnemende dga’s en managers uit hun dagelijkse realiteit. Onvermijdelijk worden ze ook geconfronteerd met wat hun gedrag doet met anderen. Mensen durven zich opmerkelijk kwetsbaar op te stellen, want iedereen zit in hetzelfde schuitje, ziet Savonije. Iedereen komt in die dagen geheid zichzelf een keer goed tegen. Een managementcursus met af en toe een bijeenkomst kan dat nooit teweeg brengen. Dan blijft het steken in het aanleren van wat competenties.

Savonije: ‘Veel mensen denken dat dat wel kan. Ze leren wat trucjes, gaan terug naar de zaak en iedereen denkt: “O, die is op training geweest, hij gaat ineens complimenten geven.” Het rendement is maar al te vaak nul. Als je doorleeft hoe je ervoor staat, wat je gedrag oplevert, wat je daadwerkelijk wilt met je onderneming, en je team daar vervolgens ook over vertelt en in meeneemt, is dat compleet anders.’

Kracht van de natuur

‘Natuurlijk is die telefoon inleveren onwennig’, zegt Figge. ‘En vervolgens is het fijn.’ Hij is een controlfreak, weet hij zelf. Hij wilde van tevoren het curriculum van het leiderschapsprogramma wel eens heel goed bekijken: wat gingen ze doen en leren? Hij informeerde meermalen wat hem te wachten stond en of ze bij Berg & Partner wel aan bepaalde zaken gedacht hadden. ‘De controle houden is mijn natuurlijke gedrag, waarmee ik weer even heftig geconfronteerd werd.’

Die durf om los te laten en jezelf over te geven aan wat er op je pad komt, en letterlijk en figuurlijk even stil te staan, komt in het programma serieus naar voren, stelt Savonije. Deelnemers voelen hun lijf, ze ervaren de kracht van de natuur. ‘Het woord dat hierbij hoort, is waarnemen. Kunnen luisteren is erg belangrijk, maar waarnemen is nog rijker, het is al je sensoren gebruiken. Wat gebeurt hier nou echt? Je gaat uit je hoofd en naar je lijf. Je gevoel, je intuïtie spreken veel meer. Deelnemers maken vervolgens ook concrete afspraken met zichzelf wat ze na terugkeer gaan doen.’ Er zijn terugkomsessies, er is een buddysysteem, om eenmaal thuis niet in oude patronen te vervallen. Wat lukt wel, wat lukt niet en waarom niet?

Unieke bronnen

Koen van Lieshout, partner bij Berg & Partners: ‘Ons programma draait echt om integraliteit: bezinnen op zowel het eigen leiderschap als de duurzame groei van het bedrijf. Uit welke bronnen put jij om weer het lichtend voorbeeld te zijn voor de rest van je organisatie? Leer trots te zijn op wat je bereikt hebt, voor sommigen moet het altijd meer, meer. Kijk even achterom en zie wat een fantastisch team je hebt opgebouwd en wat voor gave dingen jullie doen.’ De directeur of manager die al veel ondernomen heeft, maar toch nog niet het gewenste resultaat heeft weten te boeken, tekent in op het groeiprogramma, volgens Van Lieshout, waarin persoonlijke en teamontwikkeling en een gestructureerde aanpak leidend zijn.

Groeivliegwiel

Een jaar of drie geleden hadden Savonije en Van Lieshout een intensief gesprek met Figge. Hoe keek Figge tegen het aanbod van Berg & Partners aan, wat was er nog meer nodig? Figge begon over de Scaling Up-methode van de Amerikaan Verne Harnish, oprichter van de Entrepreneurs’ Organization. Harnish ontwikkelde een systeem voor duurzame groei, dat bedrijven wereldwijd omarmen. Hij stelt dat een bedrijf rust op vier pijlers: de beste mensen, een onderscheidende strategie, een effectieve implementatie en volledige controle op cash. Een bedrijf groeit pas als er gestructureerd en blijvend aandacht is voor alle vier: dan is sprake van het optimale ‘groeivliegwiel’.

KADER: Groeipartner loopt mee

Berg & Partners afficheert zich als groeipartner. Groeien doet een bedrijf niet alleen, het is een intensief, gezamenlijk traject aan de hand van pijlers als leiderschap, cultuur, strategie en uitvoering. Bedrijven worstelen met groei- en verandertrajecten. Wilbert Savonije : ‘Vaak is de ambitie goed, ze willen vooruit, maar op de een of andere manier komen de resultaten te langzaam of niet. De strategie is niet op orde, de uitvoering is niet consistent, het management verzuipt in de dagelijkse zaken. Mens en business lopen niet parallel. Het begint met de leider die eerst met zichzelf verbindt, daarna met zijn team en de organisatie.’

: ‘Vaak is de ambitie goed, ze willen vooruit, maar op de een of andere manier komen de resultaten te langzaam of niet. De strategie is niet op orde, de uitvoering is niet consistent, het management verzuipt in de dagelijkse zaken. Mens en business lopen niet parallel. Het begint met de leider die eerst met zichzelf verbindt, daarna met zijn team en de organisatie.’ Berg & Partners biedt ‘abonnementen op groei’: een bedrijf gaat samen met een vaste ervaren groeipartner en een team van Berg & Partners experts op pad. Gedurende minimaal twaalf maanden pakken ze samen een scala aan onderwerpen op. ‘We begeleiden op structurele basis met de beste scaling-up groeimethoden en bewezen tools voor persoonlijke en teamontwikkeling.’

Berg & Partners executive search vindt en selecteert desgewenst de juiste, ambitieuze leiders.

Figge: ‘Ik gooide dat boek van Harnish over scaling-up ooit op het laatste moment samen met een stapel andere managementliteratuur in mijn vakantiekoffer, en heb het bij terugkeer meteen aan iedereen in mijn managementteam cadeau gedaan: “Ga maar lezen, volgende week hebben we het erover.” Die doorgroeifase na de start-uptijd heb ik destijds als lastigste fase ervaren. Je start met een papa & mama-bedrijf van 10, 12, 20 mensen, iedereen weet wat er gebeurt in het bedrijf. Maar hoe groei je door naar 50 of 100 medewerkers, naar 25 miljoen of zelfs 50 of 100 miljoen euro omzet? Je probeert ad hoc van alles, maar de kracht zit in een gestructureerde aanpak zoals Harnish die beschrijft.’ Die Scaling Up-methode en wat Berg & Partners biedt, passen perfect bij elkaar, aldus Figge. Berg & Partners zag dat, wilde graag leren en implementeerde het scale-up stuk in zijn aanbod. Savonije: ‘Het is de verwevenheid van “ziel én zakelijkheid”, de menselijke én de businesskant.’ Die twee kanten zijn nu compleet geïntegreerd in het nieuwe Groeiprogramma van Berg & Partners (zie het kader).

Gebalanceerde, complete aanpak

Binnen het Groeiprogramma werken bedrijven nu aan zowel de menskant, de cultuurkant, de leiderschapskant, de veranderkant, de strategiekant, noem maar op: alles via een integrale aanpak waarbij een maandelijks ritme het belangrijkst is. Van Lieshout: ‘Ondernemers investeren in engineering, in ERP, in hun producten, ze hebben vaak geen tijd om verder te denken. Of dat willen ze liever niet, want het is best spannend. Maar durf te kiezen voor een gebalanceerde, bewezen complete aanpak. Het levert zoveel op, voor jezelf als mens en als ondernemer, voor je team, voor je bedrijf.’ Je raakt meer verbonden met jezelf, met je medewerkers en met de wereld buiten. Dat klinkt allemaal heel groot, maar dat is wat er gebeurt, ervaart Van Lieshout.

Mega-ambitieuze doelen

Marcel Figge is nu een ware ambassadeur van het Groeiprogramma van Berg & Partners. Hij bleef afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk op reis gaan en nam zijn complete managementteam mee, naar de Ardennen, naar Oostenrijk. Om onderweg en na terugkeer aan verbinding en aan strategische thema’s te blijven werken. Wat wordt het volgende hoofdstuk van Sentech, wat zijn onze langetermijndoelen, hoe werken we daarnaartoe via kortetermijndoelen, wat wordt van medewerkers verwacht? ‘Iedereen was enthousiast om zo’n gezamenlijk groeitraject aan te gaan. Ik vond het prima om me ook binnen mijn MT open en kwetsbaar op te stellen, tenslotte komt daar de echte verandering vandaan.’ En als er dan af en toe een olifant in de kamer – een onder de tafel geveegd probleem – opduikt, spelen de begeleiders van Berg & Partners daar op de juiste manier op in.

Er werden grote doelen geformuleerd, de vermaarde Big Hairy Audacious Goals. ‘Sommige waren echt mega-ambitieus, maar vervolgens binnen een paar jaar al gerealiseerd. We formuleerden het nog groter en nog verder weg in de tijd. Oké, concludeerden we, als we dit willen, moeten we ook bedrijven gaan overnemen. En moeten we dus een investeerder erbij gaan zoeken.’ Investeringsmaatschappij Smile Invest nam in de lente van 2022 een meerderheidsbelang in Sentech om die voortdurende groei mogelijk te maken.

Figge zelf werkt nu veel minder in zijn bedrijf, en dat is helemaal niet slecht voor de groei van Sentech, merkt hij. ‘Ik geef mensen veel meer ruimte en verantwoordelijkheid. Ik heb mezelf uit de dagelijkse operatie van Sentech gewerkt. Als ik heel kort voor de boeg in de zaak was blijven werken, waren we nooit zo ver gekomen als nu.’

Groeiprogramma van Berg & Partners in zes stappen

Het groeimodel van Berg & Partners is praktisch van opzet. Bedrijven krijgen diepgaande begeleiding en training voor langere tijd en zetten sterk in op duurzame, gezonde groei. Een organisatie moet met hart en ziel in het intensieve Groeiprogramma willen stappen. Tegelijkertijd: leren, presteren en genieten gaan samen. Berg & Partners heeft daar de afgelopen 15 jaar een uitstekend trackrecord in opgebouwd.

Het programma omvat:

Stap 1. Ambitie en groeifundament

Wat is de ambitie van het bedrijf, wat is het fundament waarop het kan groeien, wat willen directie en management dat het traject – zakelijk en persoonlijk – opbrengt?

Stap 2. Assessment

Deze fase omvat een grondige analyse van het huidige business- en verdienmodel. Wie zijn de klanten en toeleveranciers? Hoe kan het leiderschap en de teamdynamiek van het managementteam concreet versterkt worden?

Stap 3. Groeiplan

Er komt een gedetailleerd groeiplan. Waar liggen de groeihefbomen? En er zijn opnieuw trainingen, begeleiding en intensieve coachingsessies voor de ‘leidende coalitie’, de sleutelfiguren binnen de organisatie.

Stap 4. Actie

De strategie wordt vertaald in concrete plannen. Hoe is de gewenste groei te realiseren en ook te meten en te monitoren? Aan de reis van good to great wordt hier concreet vorm en inhoud gegeven.

Stap 5. Leren & verbeteren

Hoe houdt het bedrijf de focus en snelheid vast? Samen finetunen van systemen en structuren. Wat is er nodig om van hard werken naar slim werken te komen?

Stap 6. Borging

Hoe blijft het bedrijf oog houden voor zakelijke en mensgerichte groei?