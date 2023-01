Marc Waarle, trainer en academy coördinator bij IA Professionals, heeft een overeenkomt met IndustryID ondertekend. De trainingen van Industrial Automation Professionals worden met dit formele moment erkend en ook toegevoegd aan IndustryID. Software Engineers en Hardware Engineers worden voortaan het vakpaspoort IndustryID uitgereikt na het volgen van een training bij IA Professionals. Zo kunnen ze aan werkgevers en opdrachtgevers laten zien welke competenties ze in huis hebben.

IndustryID sluit naadloos aan IA Professionals geeft recente schoolverlaters op technisch gebied een duwtje in de rug voor een succesvolle carrière als Software Engineer of Hardware Engineer. Ook medior en senior engineers kunnen hier bijleren. Door personeel uit te rusten met de nodige tools en kennis kunnen ze succesvol zijn in hun rol. “De inhoud, kwaliteitsnormen en visie sluiten naadloos aan op die van IndustryID. Mooier kun je het niet krijgen”, vertelt Marc Waarle. Het is dan ook een moment om te vieren. André Braakman van IndustryID en Marc Waarle hebben uitgekeken naar dit officiële tekenmoment.

Effectiever met soft-skills

De trainingen van IA Professionals zijn ontwikkeld door twintig engineers van MA-IT MyAutomation. MA-IT MyAutomation is met ruim 125 engineers leverancier van kennis en kunde voor de industriële automatisering, en actief in een grote verscheidenheid aan branches. De trainingen die worden verzorgd bestaan, naast het overbrengen van techniek en methodieken, ook uit een soft skill programma. Het trainen van de soft skills krijgt zelfs in het bijzonder de aandacht, want een engineer moet tegenwoordig in zijn werkveld meer kunnen dan goede technische oplossingen bedenken. Engineers worden een stuk effectiever als ze sociaal vaardig zijn.

Industriebreed opleidingspaspoort IndustryID is een vakpaspoort waarmee skills op een simpele manier vastgelegd kunnen worden. Door de NFC-chip of QR-code op de IndustryID-pas te laten scannen, kan iemand het online opleidings- en competentieprofiel inzien. Het vormt een industrieel toegangsbewijs, waarmee het voor opdrachtgevers en werkgevers inzichtelijk is aan welke installaties iemand mag werken. Dit systeem is in alle industrieën en branches toepasbaar.

Opleidingen en persoonsgegevens worden correct geregistreerd IndustryID-passen worden gratis uitgereikt aan de cursisten door de aangesloten technische opleiders. De trainer voegt behaalde trainingen toe. Daarna vindt nog een controle plaats door de organisatie achter IndustryID. Zo is er altijd zekerheid over de juistheid van de geregistreerde opleidingen en persoonsgegevens. Het systeem registreert afgeronde opleidingen en de gebruiker wordt proactief gewaarschuwd als de geldigheid van het diploma afloopt.

Alleen de gebruiker zelf bepaalt wanneer iemand toegang krijgt tot de informatie door de pas te laten scannen. Hiermee wordt privacy gewaarborgd.

Een leven lang leren in de techniek IndustryID is een initiatief van FEDAcademie, een stichting die zich inzet voor een leven lang leren in de techniek. Steeds meer technische opleiders en brancheorganisaties haken aan bij dit industriebrede initiatief.