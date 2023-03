De tijd dat de industrie haar bestellingen morgen ontvangt, ligt allang achter ons. Dat stelt Marc Vissers, marketing- en communicatiemanager EMEA West bij Lenze. ‘De elektronische componenten die we voor vrijwel alles nodig hebben, worden nog steeds maar op drie plekken in de wereld gemaakt. Door alles wat er nu aan de hand is, is er een logistieke uitdaging; de levertijden zijn lang. Daar kun je over klagen, maar je kunt het ook benaderen vanuit een oplossing.’ Vissers realiseert zich dat Lenze slechts een bescheiden rol speelt in de hele keten. ‘Maar uiteindelijk is het een kwestie van de juiste samenwerking en communicatie in die keten.’

Een van de opties die Lenze zijn klanten aanbiedt, is proactief forecasten. ‘Informeer ons wat eerder omtrent projecten in plaats van op het laatste moment wachten met een order’, adviseert Vissers. Dat klinkt makkelijker dan het is, want hoe doe je dat? Om het technisch te faciliteren, stelt Lenze zijn ERP-systeem open zodat klanten hun eigen ERP-systeem er direct aan kunnen koppelen. Zodra er een machine is geëngineerd via Easy System Designer, wordt er gekeken naar de bill of materials en geeft het systeem een seintje hoeveel en welke drives en controllers er wanneer nodig zijn.

Een prima oplossing maar het werkt natuurlijk alleen voor de – meestal grotere – bedrijven die hun ERP-systeem goed hebben ingericht. ‘Een groot deel van de Nederlandse machinebouwers heeft daarvoor simpelweg niet het ERP-systeem of de capaciteit’, weet Vissers. ‘We zien dat veel van die bedrijven behoefte hebben aan een technisch bedrijfskundige, zodat ze een digitaliseringsslag kunnen maken, niet alleen in de machine en het eindproduct, maar ook in alle processen eromheen.’

Om die doelgroep tegemoet te komen, neemt Lenze zaken uit handen. ‘We kunnen deze mkb’ers ontzorgen door een API-koppeling te maken aan ons ERP-systeem. Zo kunnen klanten toch redelijk eenvoudig hun bestellingen in ons systeem schuiven’, vertelt Vissers. In de Benelux heeft Lenze inmiddels al honderden bedrijven geholpen met zijn Easy Product Finder-tool. ‘Daarin kan een technisch inkoper aangeven waaraan hij behoefte heeft, en wordt het bestelproces geautomatiseerd. Naast het bekende winkelwagentjesproces, heeft hij ook alle technische details beschikbaar, zodat zowel voor inkoper als de engineer alle relevante data inzichtelijk zijn.’

Lenze denkt nog verder, vindt Vissers. ‘De slag die machinebouwers moeten maken, is dat ze verder kijken dan het merk van de producten en meer aandacht geven aan de functionaliteit, duurzaamheid en de behoefte. Als een product kapot gaat, vervangen ze dat het liefst door hetzelfde productnummer bij dezelfde leverancier, zonder te kijken naar de total cost of ownership en het energieverbruik. Het gemakkelijkst is natuurlijk de oogkleppen op te zetten en te bladeren in de catalogus van de eerdere aanbieder.’

Door de uitdagingen in de toeleverketen kijken zoekende bedrijven de laatste tijd meer om zich heen. ‘We kijken dan niet naar de artikelnummers die ze aanvragen, maar helpen ze om inzicht in de gehele machine te krijgen. Engineeren vraagt vandaag de dag vele disciplines om een beter systeem te worden; technisch maar ook qua duurzaamheid en services op zowel OT- als IT-vlak’, aldus Vissers. ‘Dan kom je regelmatig uit op andere technieken of andere producten waarbij we – met dezelfde levertijd als de markt – grote stappen maken in energiebesparing. Het gaat vandaag allang niet meer om alleen de aanschafprijs. En door het slimmer te doen met minder materiaal, is dat voor de machinebouw ook weer een goed en duurzaam verkoopargument.’