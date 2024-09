Met trots kondigt Fellowmind Nederland aan dat Marc van Hout is aangesteld als de nieuwe Chief Commercial Officer. Per direct treedt Marc van Hout aan als commercieel eindverantwoordelijke voor de Nederlandse tak van de organisatie.

Als commercieel eindverantwoordelijke van Fellowmind Nederland neemt Marc zitting in het Management Team. Hij is sinds 2002 onderdeel van Fellowmind (voorheen Pulse Business Solutions) en heeft binnen onze organisatie diverse rollen vervuld.

Fellowmind helpt, als Europese Microsoft Cloud Partner, klanten in diverse sectoren bij hun digitale transformatie. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De huidige onderneming kenmerkt zich door haar platformbrede dienstverlening waarbij de uitdagingen en ambities van klanten centraal staan. “Met de benoeming van Marc als CCO geven we verder vorm aan onze missie om onze klanten te helpen bij hun digitale transformatie. Marc heeft een stevig trackrecord en veel kennis en ervaring binnen onze markten. Hij begrijpt, als geen ander, de behoeften en uitdagingen van onze klanten en is daarmee de ideale stuurman voor ons commerciële team”, aldus Martien Merks, Regional Director Fellowmind Nederland.

Marc kijkt ernaar uit om samen met het commerciële team de Fellowmind klanten verder te helpen: “Een klant is pas een klant wanneer wij kunnen bieden wat hij nodig heeft. Onze mensen vormen de belangrijkste schakel om onze klanten te helpen bij hun uitdagingen en ambities. Doordat we onze klanten centraal stellen en waarde gebaseerd werken maken we echte impact. Fellowmind is goed bekend vanwege de ERP en CRM expertise. Maar ook binnen Cloud & Infra, Security, Sustainability, Modern Work, Data en AI zijn we sterk. Ik ben ervan overtuigd dat we alles in huis hebben om onze klanten verder te helpen bij hun digitale transformatie en ik bruis van de energie om met het team de volgende stappen te zetten!”.