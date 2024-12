Na jaren voorzitter te zijn geweest van de jury voor de Best Customer Award bij de DISCA awards geeft Marc Hendrikse het stokje door aan Monika Hoekstra, programmadirecteur voor het Nationaal Groeifonds investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH.

Hendrikse, boegbeeld van Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), kijkt met veel plezier terug op zijn periode als juryvoorzitter. ‘Vaak voerden we als jury flinke discussies, maar we kwamen altijd wel tot consensus’, aldus Hendrikse. ‘Het is ook geweldig om te horen hoe bedrijven met passie vertellen over hun klanten.’

Rode draad

Volgens Hendrikse zijn er drie aandachtspunten waar klanten mee opvallen bij hun leveranciers. ‘Allereerst waarderen leveranciers openheid en transparantie van hun klanten. Door hen mee te nemen in hun sales & operations planning en marktontwikkelingen kunnen zij snel inspelen op belangrijke veranderingen. Verder vinden leveranciers het fijn om op voorhand te worden meegenomen bij innovaties van hun klanten, zodat zij merken dat hun kennis en vaardigheden gerespecteerd worden en ze daarmee zelfs input voor de innovatie kunnen leveren. Een belangrijk derde aandachtspunt is om de samenwerking ook bij tegenslag voort te zetten. Dus niet alleen in goede tijden, maar juist ook in slechte tijden als klant en leverancier oog hebben voor elkaar en hetzelfde gedrag blijven vertonen naar elkaar toe. Deze aandachtspunten vormen gezamenlijk de rode draad waar klanten mee opvallen bij hun leveranciers. Details bepalen vaak het gevoel bij een samenwerking en zijn dus heel belangrijk. Daarom is de Customer Award ook een waardevolle toevoeging voor de DISCA gebleken.’

Menselijke factor

Hij benadrukt dat deze aandachtspunten ook voor een belangrijk deel het succes en onderscheidend vermogen van Link Magazine bepalen. ‘Bij Link Magazine hebben ze oog voor de menselijke factor bij bedrijven en voor de complete ketens. Beiden zijn cruciaal om op een succesvolle wijze hoog innovatieve producten te kunnen maken. Daarbij tonen ze aandacht voor zowel kleine als grote bedrijven. Hoe werk je het beste samen in ketens? Partijen die gezamenlijk de meest effectieve keten vormen, zijn in de praktijk vaak ook het meest succesvol.’ Tegelijkertijd wenst Hendrikse zijn opvolgster veel succes. ‘Als programmadirecteur van het Nationaal Groeifonds investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH kent Monika de Nederlandse maakindustrie door en door. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat zij de rol van juryvoorzitter voor de Best Custom Award op haar eigen wijze prima gaat invullen.’