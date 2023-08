Een studie in opdracht van VDMA en ZVEI door de Fraunhofer-instituten ISST, IOSB en IPA laat voor het eerst zien hoe een dataraum kan worden ontworpen voor het Manufacturing-X-data-ecosysteem, dat wordt beschouwd als de volgende grote stap voor de implementatie van Industry 4.0. Daarbij houdt de studie rekening met de specifieke eisen van middelgrote productiebedrijven en hun verwachtingen van een veilige en waardetoevoegende digitale data-economie.

“De blauwdrukstudie geeft een belangrijke impuls voor de toekomstige dataruimte Manufacturing-X en is een mijlpaal voor het ontwerp en de ontwikkeling ervan”, zegt Hartmut Rauen, adjunct-directeur van VDMA. “De architectuur van Manufacturing-X zal immers een doorslaggevende rol spelen bij het bepalen welke toegevoegde waarde bedrijven kunnen ontlenen aan de dataruimte om optimaal gebruik te maken van productiedata en zo de efficiëntie te verhogen.”

Focus op flexibiliteit en gegevensbeveiliging

Om vanaf het begin een innovatieve en veilige dataruimte te kunnen creëren, heeft het onderzoek gekozen voor een integrale aanpak die naast de digitale architectuur ook rekening houdt met de basisdiensten en organisatorische aspecten. Er wordt veel belang gehecht aan de flexibiliteit en schaalbaarheid van de dataruimte. Het doel is ook om Manufacturing-X zo te ontwerpen dat de specifieke eisen van de deelnemende bedrijven direct kunnen worden opgepakt en dynamisch verder kunnen worden ontwikkeld.

“Vooral het midden- en kleinbedrijf zal in de toekomst makkelijker hun gegevens kunnen uitwisselen en op gelijke voet kunnen delen met derden. Tegelijkertijd blijven de soevereiniteit en veiligheid van de gegevens behouden. Met Manufacturing-X bouwen we voort op bestaande standaarden, of het nu gaat om de Asset Administration Shell, de OPC UA-standaarden in de umati-omgeving of het gebruik van zogenaamde EDC-connectoren. Uiteindelijk gaat het om maximale interoperabiliteit voor de betrokkenheid van zoveel mogelijk spelers”, benadrukt Gunther Koschnick, hoofd industrie van ZVEI. De blauwdrukstudie laat zien hoe die interactie kan plaatsvinden.

Boris Otto, Managing Director bij het Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering ISST, is overtuigd van de voordelen van data-ecosystemen en hun snelle verspreiding: “Dataruimtes maken het mogelijk om gegevens te delen met behoud van de bescherming van het vertrouwen en de gegevenssoevereiniteit van de deelnemers en zonder de lock-in-effecten van traditionele platformarchitecturen. De resulterende data-ecosystemen creëren voordelen voor een groot aantal verschillende deelnemers – wat zeer in lijn is met de structuur van de machinebouw en de elektronica-industrie. Manufacturing-X is een unieke kans voor de industrie om haar veerkracht, concurrentievermogen en duurzaamheid te vergroten. Met Catena-X en het IDS- en Gaia-X-werk zijn ook veel fundamenten gelegd die een snelle implementatie mogelijk maken.”

Voorstudie Data Room Manufacturing-X [ PDF 1,93 MB ]