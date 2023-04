ChipSense maakt het mogelijk om nieuwe materiaalsensoren te maken die 1000 keer kleiner en tot 50 keer goedkoper zijn in vergelijking met standaardindustrieën. Chemische analyse wordt gebruikt door een groot aantal industrieën, van kwaliteitscontrole in de voedselproductie tot drugsanalyse bij wetshandhaving. Het is echter een duur en tijdrovend proces, omdat monsters vaak naar gespecialiseerde laboratoria moeten worden gestuurd voor analyse. MantiSpectra stelt bedrijven in staat om hun eigen analyse uit te voeren met behulp van draagbare apparaten.

Door gebruik te maken van geïntegreerde fotonica is MantiSpectra in staat geweest om de grootte van materiaalsensoren aanzienlijk te verkleinen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Traditionele apparaten kunnen gemiddeld € 50.000 kosten, MantiSpectra gelooft dat het uiteindelijk de kosten van een sensor zal verlagen tot minder dan € 10 – waardoor massale acceptatie op de consumentenmarkt mogelijk wordt. Bijvoorbeeld het integreren van materiaalsensoren in smartphonecamera’s. Lagere kosten zullen ook de grootschalige integratie van deze sensoren in robots vergemakkelijken, waardoor de deur wordt geopend voor slimmere logistiek en geautomatiseerde taken , zoals het oogsten van gewassen.

MantiSpectra, dat wordt ondersteund door photonics-ecosysteemmaker PhotonDelta, is snel overgenomen door een reeks industrieën, waaronder voedsel en drank, slimme landbouw, recycling en wetshandhaving. ChipSense wordt nu gebruikt door drie van de tien grootste drankenbedrijven ter wereld, een aantal Fortune 500-bedrijven, en is in proeven gegaan met de Nationale Politie. De Hermes Startup Award, die werd uitgereikt door de Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek Bettina Stark-Watzinger, is een verdere erkenning van de doorbraak van MantiSpectra en de potentiële impact ervan op een groot aantal industrieën.

Maurangelo Petruzzella, Managing Director bij MantiSpectra, zei: “Het winnen van een van de meest prestigieuze industriële prijzen van de EU bevestigt het enorme potentieel van ChipSense. Mensen realiseren het zich misschien niet, maar het kunnen analyseren van materialen is een fundamenteel onderdeel van bijna elke industrie. Door dit proces goedkoper te maken en de apparaten veel draagbaarder, worden aanzienlijke efficiëntiewinsten geboekt en wordt de deur geopend naar veel meer automatisering en innovatie.”

“ChipSense vat de kracht van geïntegreerde fotonica perfect samen – zonder dit zouden we niet in staat zijn geweest om zo’n krachtig, compact en betaalbaar apparaat te maken. De meest opwindende innovaties moeten nog komen – we zullen in staat zijn om nog kleinere en kosteneffectieve apparaten te maken die zullen leiden tot toepassingen in de hele consumentenmarkt. We moeten nadenken over de potentiële impact op dezelfde manier waarop GPS-apparaten zijn geëvolueerd van alleen beschikbaar zijn in gespecialiseerde laboratoria, vervolgens bepaalde industrieën, voordat ze uiteindelijk beschikbaar worden voor elke consument. ”

MantiSpectra ontwikkelt spectrale sensoren in het NIR-bereik die in staat zijn om de materiaalsamenstelling te classificeren en te kwantificeren. Onze kerntechnologie ChipSense™ is gebaseerd op krachtige detectoren met selectieve golflengten in het nabij-infrarode gebied (850 – 1700 nm). Deze fotonische chip biedt een discrete NIR-vingerafdruk van het te analyseren materiaal.

We hebben de SpectraPod™ ontwikkeld als een standalone Spectral Module. Deze kleine ontwikkelingskit bevat alles wat u nodig hebt om uw reis te beginnen met materiaaldetectie, waaronder ChipSense™, een elektronisch uitleesbord en een verlichtingssysteem, inclusief SpectraByte-software™.

PhotonDelta is een ecosysteem van organisaties dat oplossingen met fotonische chiptechnologie onderzoekt, ontwerpt, ontwikkelt en produceert. PhotonDelta helpt de industrie vooruit door samenwerking te stimuleren, financiering te verstrekken en hen te verbinden met markten. PhotonDelta is gevestigd in Nederland maar verbindt en werkt wereldwijd samen.