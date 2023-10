Tijdens het Brainport Industries Congres is voor de zevende keer de uitgereikt. Brainport Industries College kent deze prijs jaarlijks toe aan een van haar leden ter bekroning van ambassadeurschap voor technisch vakmanschap in de regio. De winnaar van de William Pijnenburg Award 2023 is Vullings Metaalbewerking uit Horst, directeur John Vullings nam de prijs in ontvangst.

De William Pijnenburg Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat uitblinkt in de manier waarop het aandacht heeft voor en investeert in vakmensen – van de promotie van het vakgebied tot de ontwikkeling van en het bieden van werkgelegenheid aan (toekomstige) vakmensen. De award is vernoemd naar William Pijnenburg, als nagedachtenis van zijn inzet voor het beroepsonderwijs binnen het bedrijfsleven. Pijnenburg was een groot voorbeeld van ambassadeurschap voor het technisch vakmanschap in de regio en een verbinder tussen regio’s, bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Winnaar

De winnaar van de William Pijnenburg Award 2023 is Vullings Metaalbewerking uit Horst. De jury stelde in het juryrapport: “Vullings is een mooi en toekomstgericht bedrijf dat talentontwikkeling binnen de organisatie goed borgt. Opleiden vindt men bij Vullings logisch. Medewerkers krijgen volop tijd en mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen, maar ook voor het begeleiden van nieuwe medewerkers. Daarnaast is intern kennisbehoud een belangrijk aandachtspunt én is Vullings een sterke verbindende factor over de verschillende Brainportregio’s heen. Het bedrijf is dan ook de terechte winnaar van de William Pijnenburg Award 2023.”

Andere genomineerden

Naast winnaar Vullings waren ook Verbi uit Helmond en KMWE uit Eindhoven genomineerd. Ook voor hen waren er mooie woorden van de jury. Zo werd KMWE geroemd als continue factor en steunpilaar voor Brainport Industries College. Het bedrijf investeert volop in nieuwe en bestaande medewerkers, waarbij studenten de kans krijgen om in een beschermde leeromgeving het vakmanschap te leren van een zeer ervaren en bevlogen leermeester. Bij Verbi viel op dat dit bedrijf iedereen een kans biedt om het vak te leren. Interesse en motivatie zijn hierbij belangrijker dan opleiding en ervaring. Zowel het management als de medewerkers op de werkvloer besteden veel aandacht aan hun onderwijs en begeleiding. Een grootste prestatie voor het relatief kleine bedrijf.

Proces en uitreiking

Brainport Industries College nomineerde de drie bedrijven op basis van kwantitatieve prestaties, zoals het aantal in-kinduren als bijdrage aan projecten, techniekpromotie en het verzorgen van opleidingen. Deze cijfers werden gerelateerd aan de bedrijfsgrootte. De jury, bestaande uit Anke Meuffels namens de brancheorganisaties FME-CWM en de Koninklijke Metaalunie, Peter Manders namens de opleiders Summa Techniek en ROC Ter AA, Yvonne van Mierlo, directeur Ergon en Martine Dubling, directeur Brainport Industries College, bezocht vervolgens de genomineerden. Zij ging onder meer in gesprek met het management, de medewerkers op de werkvloer en de studenten. Uit deze bezoeken kwam Vullings als winnaar naar voren. Manon Pijnenburg reikte de award uit namens de familie Pijnenburg.