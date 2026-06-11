Make Next Platform heeft per 1 juni 2026 een nieuwe voorzitter en een nieuw managementteam benoemd. Frank van de Mast volgt Rob van der Werf op als voorzitter van het platform. Daarnaast gaan Asceline Groot en Richard Visser samen leiding geven aan het MNP Office, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het platform.

Make Next Platform werd in 2016 opgericht om opkomende OEM’s (eOEM’s) in de Nederlandse maakindustrie te ondersteunen bij hun groei richting industrialisatie en internationale opschaling.

ASML-veteraan aan het roer

Frank van de Mast werkt al meer dan 28 jaar bij ASML en vervult momenteel de functie van VP Post-Merger Integration Program. Als nieuwe voorzitter wil hij zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van innovatieve technologiebedrijven in Nederland.

“Een maakindustrie met meer grote OEM’s versterkt de concurrentiekracht van Nederland en maakt ons ecosysteem aantrekkelijker voor talent”, aldus Van de Mast.

Hij volgt Rob van der Werf op, die sinds de oprichting van Make Next Platform nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het initiatief. Vanuit ASML trad Van der Werf in 2017 toe tot het bestuur. In 2025 nam hij het voorzitterschap over van Fred von Dewall.

Volgens het bestuur heeft Van der Werf een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van het platform dankzij zijn kennis van zowel grote als kleinere technologiebedrijven en zijn uitgebreide netwerk binnen de Nederlandse hightechsector.

Nieuw duo voor dagelijkse leiding

Ook binnen het MNP Office vindt een wisseling plaats. Asceline Groot wordt verantwoordelijk voor operations, communicatie, evenementen en externe relaties. Zij beschikt over ruime ervaring in communicatie en operationeel management van platformen en stichtingen.

Richard Visser treedt aan als Growth Officer. Hij gaat zich richten op het identificeren en begeleiden van veelbelovende opkomende OEM’s die in aanmerking komen voor het MNP Virtual Accelerator-programma.

Paul Vosbeek (QuinteQ) over de vliegwielbatterij: ‘We leveren de schokbreker in een energienet.’ Link magazine publiceert in elke editie 1 van de deelnemers van het Make Next Platform. In de april editie hebben wij Paul Vosbeek (QuinteQ) over de vliegwielbatterij geinterviewd. In de juni uitgave publiceren wij een artikel met Maxim Segeren founder van Tree Composites.

Daarnaast zal hij samen met het bestuur werken aan het aantrekken van nieuwe partners en het versterken van de samenwerking met andere start-up- en scale-upinitiatieven binnen de Nederlandse maakindustrie.

Verbonden met Nederlands fotonica-ecosysteem

Richard Visser brengt meer dan veertig jaar ervaring mee als ondernemer en engineer in de hightechsector. Hij was medeoprichter van SMART Photonics, een van de belangrijkste spelers binnen het Nederlandse fotonica-ecosysteem en tevens alumnus van het Make Next Platform-programma.

Asceline Groot en Richard Visser nemen de taken over van Peter Berting en Wouter Kruijt.

Met de nieuwe benoemingen wil Make Next Platform de ondersteuning van innovatieve OEM’s verder versterken en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologiebedrijven die kunnen uitgroeien tot de volgende generatie industriële kampioenen van Nederland.