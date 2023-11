Als specialist in het produceren van PCB assemblages van zowel grote en kleine series streeft Major Electronics ernaar om een hoge kwaliteit te waarborgen voor haar klanten. Eén van de nieuwste tools om dit te realiseren is de investering in de Viscom 3D Automatische Optische Inspectie machine.

Viscom staat als marktleider wereldwijd gekend voor zijn uitgebreide mogelijkheden om zeer nauwkeurige inspectiemetingen uit te voeren die alle mogelijke defecten blootleggen. Component aanwezigheid, type, polariteit, co-planitary check en de kwaliteit van de soldeerverbindingen van SMD en conventionele onderdelen worden geïnspecteerd door in totaal 9 camera’s die een hoog resolutie beeld vormen en hoogteverschillen van maar liefst 0,5 micron meten.

“Onze huidige AOI machine was aan vervanging toe en we hadden duidelijke criteria waaraan onze nieuwe machine moest voldoen.” geven Klaas Schaper en Douwe Rienstra als directie van Major Electronics aan als belangrijkste uitgangspunt voor deze investering. “Tijdens onze selectieprocedure werden tal van fabrikanten bezocht en uiteindelijk deden verschillende onderscheidende factoren ons besluiten om Viscom te selecteren. Dit ging dan over kenmerken als de solide en gestructureerde programmatie-opbouw, het gebruiksgemak, overzichtelijke kwalificatie proces, de grote install base en de professionele benadering van zowel Viscom als Smd-Tec.”

Alle Viscom machines worden voor 100% in Hannover, Duitsland ontwikkeld en geproduceerd. Van de hardware inclusief de bouw van camera’s en X-ray tubes, tot de software structuur die het mogelijk maakt om waterdichte programma’s te maken die alle mogelijk productiefouten opsporen. Hierdoor worden de machines niet alleen ingezet voor de borging van de kwaliteit, maar tevens ook voor de verbetering van het totale productieproces geeft de directie van Major Electronics aan.

“Dankzij deze aankoop kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn” volgens Klaas Schaper . “We zetten hiermee ons productievernieuwing proces door en bieden een totaaloplossing voor alle soorten van industrieën en uitdagende producten,” vult Douwe Rienstra aan.