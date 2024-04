Tot nu! De onderzoekers zetten de magnetische ‘spins’ van de atomen in de katalysator in dezelfde richting terwijl de reactie plaatsvond. Ze zagen dat deze uitlijning van al deze kleine magneetjes de reactiesnelheid verhoogde. “Hoewel we op fundamentele schaal werken, kan dit onderzoek belangrijk zijn voor efficiënte waterstofproductie”, zegt eerste auteur Emma van der Minne.

De onderzoekers gebruikten een eenvoudige aanpak om de magnetische spins af te stemmen terwijl de reactie bezig was. Van der Minne legt uit: “We verlaagden de temperatuur tijdens de reactie. Door de veranderingen in de reactiesnelheid tijdens deze temperatuurverlaging te vergelijken voor twee katalysatoren met verschillende magnetische toestand, ontdekten we dat de activiteit daadwerkelijk wordt verhoogd door deze zogenaamde ‘magnetische orde’. Dat dit zelfs gebeurt zonder een extern magnetisch veld was voorheen onduidelijk. Ons onderzoek geeft ons dus nieuwe mogelijkheden om het ontwerp van katalysatoren voor grootschalige waterstofproductie te verbeteren.”