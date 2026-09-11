De Nederlandse goederenexport lag in juli 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de uitvoer van machines en apparaten nam toe, meldt het CBS. Ook chemische producten en transportmiddelen vonden meer hun weg naar buitenlandse afnemers. Daarmee blijft de export groeien, al is het tempo lager dan in de voorgaande maanden.

Het exportvolume, gecorrigeerd voor het aantal werkdagen, groeide in juli met 2,1 procent ten opzichte van juli 2025. In juni bedroeg de groei nog 3,4 procent en in mei 4,7 procent.

Machines en apparaten leverden volgens het CBS een belangrijke bijdrage aan de groei. Dat sluit aan bij het relatief sterke beeld dat de Nederlandse machine-industrie dit jaar laat zien. Ook de export van transportmiddelen en chemische producten lag hoger dan een jaar geleden.

De goederenimport nam met 0,4 procent veel minder sterk toe. Nederland importeerde vooral meer machines en elektrotechnische apparaten.

Zevende maand op rij exportgroei

Ondanks de afzwakking in juli is de ontwikkeling over een langere periode positief. De Nederlandse goederenexport is in alle eerste zeven maanden van 2026 gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De groei liep op van 1,9 procent in januari naar 4,7 procent in mei, waarna het tempo afnam tot 3,4 procent in juni en 2,1 procent in juli.

Dat is een duidelijk ander beeld dan enkele jaren geleden. Vooral in 2023 en de eerste helft van 2024 stond de Nederlandse goederenexport langdurig onder druk.

Voor de Nederlandse maakindustrie is de ontwikkeling van belang. Een groot deel van de sector is sterk internationaal georiënteerd en nauw verweven met Europese productieketens. De groeiende uitvoer van machines en apparaten wijst erop dat Nederlandse kapitaalgoederen en technologie internationaal gevraagd blijven, ondanks de economische en geopolitieke onzekerheid.

Exportklimaat iets minder ongunstig

Vooruitkijkend ziet het CBS enige verbetering. De omstandigheden voor de Nederlandse export waren in september minder ongunstig dan in juli. Dat komt onder meer door een gunstigere ontwikkeling van de reële wisselkoersen.

Ook het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone was minder negatief. Nederlandse producenten waren daarnaast minder somber over hun buitenlandse orderportefeuille.

Een overtuigend herstel van de Europese industrie is daarmee echter nog niet aan de orde. De Duitse industriële productie kromp op jaarbasis juist sterker. Voor Nederlandse industriële toeleveranciers blijft daarmee een gemengd beeld bestaan: de eigen machine-export groeit, terwijl een van hun belangrijkste afzetmarkten nog altijd met een zwakke industriële conjunctuur kampt.