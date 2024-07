MACH technology, gespecialiseerd in ontwikkeling en productie van elektronica, kondigt met trots de overname van Batenburg Industriële Elektronica aan. CEO Willem Kok: “Deze overname markeert een mijlpaal in de groei van MACH. Als groep zijn we in korte tijd twee keer zo groot geworden. Samen brengen we nog betere en slimmere oplossingen.”

Van maakindustrie tot agri en van zorg tot gebouwautomatisering: MACH technology is in uiteenlopende branches een belangrijke ontwikkelaar en producent van elektronische producten. Na verschillende overnames verbindt de groep de kennis en kunde van dochterbedrijven Muco, CDS, Head, Venne en Holdano. “Batenburg Industriële Elektronica vormt een belangrijke toevoeging aan onze portfolio”, zegt CEO Willem Kok. “Net als MACH technology produceert en test Batenburg Industriële Elektronica printed circuit board assemblies (PCBA’s) voor een trouwe klantengroep, met een hoge kwaliteit. Hiermee heeft het bedrijf een sterke reputatie opgebouwd. Daarnaast brengt de onderneming vaardigheden mee voor een zeer efficiënte productie.”

Hoogwaardige producten

“Met deze transactie vinden wij voor Batenburg Industriële Elektronica een mooi huis bij MACH technology”, vult Ralph van den Broek, CEO Batenburg Techniek, aan. “Daarmee worden de groeikansen van de onderneming geborgd. De bedrijfsculturen sluiten mooi op elkaar aan en medewerkers kunnen er hun talenten verder ontwikkelen. Met de verkoop van de activiteiten versterken wij onze focus op de kernactiviteiten in Automation en Electrification. Dit stelt ons in staat om onze expertise te concentreren op technologische oplossingen en diensten.” De dagelijkse leiding van Batenburg Industriële Elektronica in Neede, straks MACH electronics, blijft in handen van Rene Temmink. “We zijn verheugd dat we ons bij MACH technology kunnen aansluiten. Hiermee kunnen we onze bestaande klantenkring de ontwikkelvaardigheden van MACH bieden en daarnaast ons eigen karakter behouden.”

Sinds 2021, is Nordian meerderheidsaandeelhouder in MACH technology. Partner Menno Wagenmakers: “Ons doel is om MACH uit te bouwen tot een leidende partij in de ontwikkeling en productie van elektronica. Na de acquisitie van Venne Electronics in november, de toevoeging van Holdano in juni en nu de overname van Batenburg Industriële Elektronica zetten wij belangrijke stappen in het realiseren van deze ambitie.”

Nieuwe CEO

”Met de recente overnames is de MACH groep in acht maanden tijd verdubbeld”, gaat Willem Kok verder. ”Voor mij is dit een mooi moment om mijn taken over te dragen aan Arjan van Breukelen.” Arjan start op 7 juli als nieuwe CEO van MACH technology. ”Ik ben verheugd dat ik het stokje van Willem mag overnemen. MACH levert een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht van de Nederlandse maakindustrie en daar zijn we trots op”, zegt hij. “Een van mijn belangrijkste aandachtspunten is om de gezamenlijke kracht van de zelfstandig opererende bedrijven te laten groeien op het gebied van productontwikkeling, inkoop, robotisering en verdere automatisering van onze kernprocessen. Hierdoor kunnen we onze klanten nog betere en slimmere oplossingen bieden. Door de toevoeging van Batenburg Industriële Elektronica is nu het moment gekomen dat alle bedrijven als één onderneming naar buiten treden en de naam MACH gaan dragen.”