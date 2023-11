LVD heeft paneelbuigmachines toegevoegd aan zijn productlijn als flexibele oplossing voor het bewerken van plaatmetaal. Het nieuwe gamma omvat ultrasnelle paneelbuigsystemen. LVD lanceerde de nieuwe lijn op Blechexpo met de onthulling van de automatische paneelbuigmachine.

Paneelbuigmachines zijn een belangrijke aanvulling op het brede assortiment plaatbewerkingsoplossingen van LVD. De paneelbuigtechnologie is in staat om snel en efficiënt grote en complexe geometrieën te verwerken, met een hoge productiviteit bij gemiddelde tot hoge productievolumes. In bepaalde toepassingen kan paneelbuigen sneller en efficiënter zijn dan traditioneel plooien met stempel en matrijs.

De paneelbuigmachines van LVD zijn niet alleen kosteneffectief, ze kunnen ook worden aangepast om zowel de capaciteit als de prestaties te verbeteren. Het servo-gestuurde ontwerp vereist minimale service en is vrijwel onderhoudsvrij. Een universele set vouwmessen maakt de bewerking van een breed scala aan profielen en plooien mogelijk. De meeste profielen kunnen worden gevouwen met behulp van één enkele set gereedschappen. LVD paneelbuigmachines beschikken over een productievermogen dat twee tot drie keer zo groot is als dat van vergelijkbare systemen.

De paneelbuigtechnologie is ideaal voor het produceren van grote elektrische kasten, panelen en kastonderdelen, rekken, cleanrooms, stalen meubels, architecturale bouwpanelen, fotovoltaïsche componenten, trailerzijwanden, verlichting, evenals andere panelen voor industriële apparatuur met complexe geometrieën met radiusplooien, korte zijden en smalle profielen.

LVD is een toonaangevende fabrikant van plaatbewerkingsapparatuur, waaronder lasersnijsystemen, ponsmachines, afkantpersen, guillotinescharen en automatiseringssystemen, geïntegreerd in en ondersteund door het CADMAN®-softwarepakket. De producten en technologie van LVD, klaar voor Industry 4.0, maken intelligent produceren mogelijk. Vanaf november 2023 voegt het bedrijf de paneelbuigtechnologie toe aan het reeds omvangrijke productfolio.