LVD Robotic Solutions zal de expertise en het marktbereik van LVD op het vlak van robotautomatisering aanzienlijk vergroten. De nieuwe firma zal de ervaring van het KUKA-team combineren met de expertise van LVD voor het technisch ontwerp van robotsystemen voor de plaatbewerking waarbij de nadruk ligt op semi- of volautomatisch offline geprogrammeerde robots, korte doorlooptijden en snelle omzetting van ‘art-to-part’ – van een 3D-digitaal model naar een geplooid stuk. Met de integratie van robottoepassingen in haar automatiseringsportfolio heeft LVD een volledig aanbod in handen om bedrijven in al hun productieactiviteiten te ondersteunen.

Met een hoogstaand portfolio en de diepgaande domeinexpertise van de nieuwe medewerkers zal LVD Robotic Solutions haar klanten, die zich in de meest uiteenlopende takken van de industrie bevinden, gepaste robotica-oplossingen kunnen bieden, ver buiten de markt van de plaatbewerking.

Met de overname van het automatiseringsbedrijf COMPAC (Urbino, Italië) zorgde LVD in 2019 al voor een significante uitbreiding met o.a. toren- en magazijnsystemen. De huidige oprichting van LVD Robotic Solutions is een verdere stap in deze automatiseringsstrategie met als hoofddoel betaalbare automatisering in meer toepassingen aan te bieden.

Het geautomatiseerd manipuleren van allerhande stukken en uitvoeren van repetitief werk is een deel van de oplossing om het nijpend tekort aan geschoold personeel te omzeilen en zorgt bovendien voor meer arbeidsveiligheid. Dankzij de digitalisatie van de productieflow kunnen de vandaag al schaars te vinden medewerkers zich toeleggen op opdrachten die meer waarde toevoegen.

LVD Robotic Solutions zal zich specialiseren in gestandaardiseerde robotoplossingen voor plaatbewerking met LVD-producten, zoals Dyna-Cell, Ulti-Form en Leancell, en de programmeersoftware CADMAN®-SIM. Daarnaast ook in andere industriële toepassingen zoals het ontbramen van stukken, coaten van metalen, handlen van onderdelen in de automobielsector, koppelen van persen, aanbrengen van lijm op de autoruit, picken van onderdelen in de productielijn en verpakken.

LVD Robotic Solutions neemt het engineering- en projectmanagementteam van KUKA BENELUX over. De verkoop en service-activiteiten van KUKA-robots blijven als afzonderlijke entiteit van KUKA BENELUX bestaan en richten zich naar integratoren en eindklanten, zoals LVD Robotic Solutions. Beide ondernemingen blijven opereren vanuit het kantoor in Houthalen-Helchteren.

Als onderdeel van de transactie verwerft LVD de 7.000 m² grote vestiging van KUKA BENELUX. Houthalen-Helchteren ligt in de provincie Limburg strategisch gepositioneerd tussen Nederland en Duitsland en kan van daaruit heel Europa bedienen, ideaal voor klantenservice en internationaal bereik. LVD plant extra investeringen om op die locatie de activiteiten verder te ontwikkelen en een Centre of Excellence voor robotica-automatisering op poten te zetten.

KUKA Automatisering + Robotics NV maakt deel uit van de KUKA Groep. KUKA Groep is internationaal actief op het vlak van automatisering en realiseert een omzet van ongeveer 3 miljard euro met ongeveer 14.000 medewerkers. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Augsburg, Duitsland. Als een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van intelligente automatiseringsoplossingen biedt KUKA klanten alles uit één hand: van robots en cellen tot volledig geautomatiseerde systemen en hun netwerken in markten zoals automotive, elektronica, metaal & kunststof, consumentengoederen, e-commerce/detailhandel en gezondheidszorg.

LVD is een toonaangevend producent van plaatbewerkingsmachines; lasersnijsystemen, ponsmachines, afkantpersen, scharen en automatiseringssystemen, geïntegreerd met en ondersteund door de CADMAN®-software suite. De producten en technologie van LVD voldoen aan Industrie 4.0 en maken intelligent produceren mogelijk.

LVD Group is vertegenwoordigd in 47 landen, heeft 19 filialen en meerdere productievestigingen in Europa en de VS. In 2021 werd LVD voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot één van de Best Managed Companies van België. Het bedrijf kreeg hiervoor het Gold label van het programma, een initiatief van Deloitte Private en KU Leuven dat deze titel jaarlijks toekent aan Belgische bedrijven die topmanagementprocessen hanteren, aandacht hebben voor duurzaamheid en sterke financiële resultaten neerzetten.