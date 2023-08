Met de start van een Robotic Solutions-tak heeft LVD een serieuze stap gezet in het ondersteunen van zijn klanten met robotautomatisering. Door robots te combineren met de eigen plaatbewerkingsmachines, biedt het bedrijf een oplossing voor issues waarmee veel productiebedrijven te maken hebben: een tekort aan (geschoold) personeel en de vraag van de klant naar kleinere series en meer varianten. Een jaar na dato heeft de strategische beslissing zich meer dan bewezen.

LVD ontwikkelt diverse standaard robotcellen voor afkantbanken

LVD in Gullegem (België) ontwerpt en bouwt van oorsprong een diversiteit aan plaatbewerkingsmachines die het bedrijf wereldwijd afzet. In de afgelopen jaren nam de vraag naar automatisering bij klanten sterk toe. ‘Een logische vraag’, volgens salesmanager Peter Vandromme. ‘Het wordt immers steeds lastiger om goed geschoold personeel te vinden en bovendien is al langer bekend dat automatisering een bijdrage kan leveren aan het efficiënter uitvoeren van productiewerkzaamheden met tevens een constantere kwaliteit.’

Om tegemoet te komen aan deze vraag, startte LVD in april vorig jaar de nieuwe firma LVD Robotic Solutions door overname van de projectafdeling van Kuka België. Het uitgangspunt was om de kennis en expertise van Kuka intern in te zetten om een geschikte robotcel te leveren in combinatie met onder meer afkantbanken. Een robotcel die bovendien eenvoudig te bedienen is en de flexibiliteit biedt om kleinere series en een grote diversiteit aan te kunnen.

Diverse standaard opstellingen

Inmiddels heeft het bedrijf op basis van een roadmap – opgesteld in samenwerking met Kuka –diverse standaard robotcellen ontwikkeld voor specifiek afkantbanken. Dit betreft kleinere opstellingen voor lichtere producten en grotere cellen voor zwaardere producten. Afhankelijk van de keuze zijn de cellen voorzien van een hoekmeetsysteem voor een automatische controle of uitgevoerd als volledig autonome opstelling. Hier worden gereedschap en grijpers automatisch gewisseld en belaadt de robot zelfstandig de machine, hanteert hij het materiaal tijdens de verschillende bewerkingen en neemt hij het gereed product ook weer uit.

Vandromme: ‘Daarbij zijn we erin geslaagd om de robotcel eenvoudig en universeel te houden. Bijvoorbeeld omdat het programmeerwerk altijd offline gebeurt bij de afdeling werkvoorbereiding, waardoor de operator uitsluitend het juiste programma hoeft te selecteren om de machine in werking te zetten. Deze universele opzet is een verdere invulling van de wens van de klant om steeds kleinere series en steeds meer variëteiten te kunnen verwerken.’

Lagere uitval

De praktijk leert dat genoemde uitgangspunten uitstekend werken en ook inderdaad de beoogde voordelen opleveren, aldus Vandromme. ‘Het robotsysteem is niet zozeer sneller dan mensen, maar draagt wel bij aan een veel lagere uitval en kan bovendien met een constante kwaliteit naar wens 24/7 werken. Precies waar de robotautomatisering voor bedoeld is: het overnemen van eentonige, repeterende werkzaamheden, zodat medewerkers zich kunnen bezighouden met de meer uitdagende vraagstukken op creatief, strategisch niveau. Bijvoorbeeld op de afdeling werkvoorbereiding.’

Naast de standaard cellen ontwikkelt LVD Robotic Solutions ook specials. Bijvoorbeeld voor bedrijven die wel grotere series maken en gebaat zijn bij een robotoplossing die een beperkt aantal taken kan uitvoeren.

Eén contact

Het voordeel van LVD’s aanvullende programma is dat de robot en de bewerkingsmachine optimaal op elkaar zijn afgestemd. Ook heeft de klant te maken met één contactpersoon voor alle vragen en wordt niet van het ene naar het andere bedrijf verwezen. Vandromme: ‘Hiervoor werken we uiteraard nog steeds intensief samen met Kuka. We leiden ook elkaars medewerkers op, zodat wij steeds meer leren over de robotsystemen en medewerkers van Kuka over plaatbewerking. Dit leidt tot synergie bij het ontwerp en de configuratie van opstellingen, maar zeker ook bij het uitvoeren van service- of onderhoudswerkzaamheden aan de machine.’

De beslissing om een aparte firma te starten, is een juiste geweest, denkt Vandromme. ‘We merken dat we hiermee optimaal inspelen op de klantvraag. Het toenemend aantal automatiseringsopdrachten hebben we in eigen bedrijf door de standaard cellen te produceren in Slowakije en de meer geavanceerde oplossingen op onze locatie in België. Zodanig dat we goed maar ook beheerst verder kunnen groeien.’