LVD legt het accent tijdens EUROBLECH op smart manufacturing en toont onderling verbonden plaatbewerkingsprocessen met als rode draad “Shaping Flows”. Ondermeer een Smart Factory-cel, nieuwe lasersnij-, buig- en combinatiemachines, software en automatisering demonstreren flexibele oplossingen voor een slimmere productieomgeving.

De kostenefficiënte Smart Factory-cel brengt volgende machines samen: de YSD LaserONE, eenvoudige fiberlasersnijmachine zonder franjes, de Dyna-Cell, een gerobotiseerde buigcel voor het plooien van kleine tot middelgrote stukken, en de CADMAN® software.

Dyna-Cell is buigautomatisering tegen een fractie van de kostprijs van traditionele gerobotiseerde buigsystemen. Dyna-Cell is ontworpen om de kostprijs per stuk laag te houden en kost minder dan twee autonome afkantpersen. De cel is eenvoudig en volledig offline te programmeren, in maximum 20 minuten waarvan 10 minuten programmavoorbereiding en 10 minuten gereedschappen instellen en productie van het eerste stuk.

Als ultrapraktische fiberlasersnijmachine beantwoordt LaserONE volledig aan de marktvraag. De machine is ontworpen, geproduceerd, verkocht en onderhouden door LVD. LaserONE snijdt een verscheidenheid aan materialen en diktes, heeft lage werkings- en onderhoudskosten, en biedt een snel rendement op investering.

De kosteneffectieve Smart Cell toont de essentie van slimme plaatbewerking door een fiberlaser te verbinden met een buigcel en softwaremodules die de productiviteit verhogen en de cyclustijd verkorten zonder zware financiële investeringen.

“Shaping Flows” wordt gepresenteerd aan de hand van flexibele snij-, buig- en ponsprocessen:

De Phoenix FL-3015 snijdt met een laservermogen van 20 kW verschillende materialen in diktes tot 40 mm. De 20-kW machine snijdt tot 2,5 keer sneller dan een 10-kW fiberlaser. Dikke materialen kan hij sneller dan de meeste plasmasnijsystemen inbranden en snijden.

Het gerobotiseerd buigsysteem Ulti-Form kan even efficiënt kleine als grote series verwerken, met een hoge output en constante buignauwkeurigheid. Ulti-Form biedt een snelle overgang van 3D-file naar geplooid stuk. De CADMAN-B-software berekent automatisch het optimale plooiprogramma en importeert de plooigegevens in de robotsoftware CADMAN-SIM. Het teachen van de robot is niet nodig. SIM berekent automatisch de grijperposities, genereert het snelste botsingsvrije robottraject en koppelt deze informatie terug naar B, zodat de operator met slechts één programma hoeft te werken.

De Strippit Pons-Laser combineert de pons- en vormmogelijkheden van de Strippit V-ponsmachine met de snelheid en veelzijdigheid van de fiberlasersnijmachine. Door meerdere processen op één machine te combineren wordt ingegaan op de vraag naar flexibele productie.

De nieuwe elektrisch aangedreven afkantpers Dyna-Press 60/20 biedt 60 ton drukkracht en 2 meter buiglengte, en is hiermee de grootste van alle Dyna-Press-machines.

LVD blijft streven naar een slimmere fabriek met zijn integratiefilosofie en een complete CADMAN®-software suite met modules die de procesflow vormgeven: CADMAN-JOB (Manufacturing Execution System), CADMAN-SDI (Smart Drawing Importer), CADMAN-B (buigen), CADMAN-P (ponsen) en CADMAN-L (lasersnijden).