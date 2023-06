Juist in de luchtvaartindustrie is de druk om te verduurzamen hoog, stelt . Met XYZ Dynamics, het bedrijf waarvan hij ceo en medeoprichter is, wil Pap bijdragen aan die energietransitie. Meer specifiek doet het Eindhovense bedrijf dat met de elektrificatie van voertuigen voor ground support equipment (GSE). Die rijden nu nog op diesel, maar wat XYZ Dynamics betreft, gebeurt dat meer en meer via een batterij. ‘Daarmee hebben we ons begeven in een niche’, zegt Pap. ‘Dat zorgt voor focus, wat uiteraard wel zo prettig is. Zeker als je bedenkt dat er in het GSE-segment maar weinig alternatieven zijn voor onze technologie.’

Pap vertelt enthousiast over de door XYZ Dynamics ontwikkelde technologie, en de toepassing ervan op zogeheten pushback-tractoren. Rijdend over het vliegveld duwen die vliegtuigen zoals een Boeing 737 of Airbus A320 naar achteren, waarna de toestellen zelf naar de startbaan taxiën. Ook het Italiaanse Aviation Services gebruikt de tractoren, waarvan er sinds kort twee elektrisch worden aangedreven. Dit door de samenwerking tussen XYZ Dynamics en Aviaco GSE, dat wereldwijd locaties heeft en ook in Heemskerk is gevestigd. Pap: ‘Aviaco GSE koopt gebruikt GSE-materieel in en refurbisht dat. Denk aan nieuw spuitwerk voor een voertuig of aan het vervangen of reviseren van een motorblok. Wij zorgen op onze beurt voor de elektrische aandrijflijn. Zo vullen we elkaar goed aan.’

Binnenkort gaan er nog eens zes omgebouwde pushback-voertuigen naar dezelfde opdrachtgever in Italië. En het moet raar lopen, zo blijkt uit Paps verhaal, als er in de nabije toekomst niet meer leveringen volgen. ‘Er is wereldwijd veel interesse. Want ja, ombouwen is nu eenmaal goedkoper dan een voertuig volledig laten fabriceren. Bovendien gaat het sneller. Vooral dat laatste is van belang, nu overheden wereldwijd steeds meer druk zetten op elektrificatie.’

Met een volledig opgeladen batterij kan een pushback-tractor volgens Pap 20 tot 25 duwbewegingen uitvoeren. ‘Gemiddeld verricht een voertuig dagelijks zo’n 10 tot 15 van zulke pushes, wat betekent dat een volle batterijlading voldoet voor meer dan één dag. Gezien de geringe laadinfrastructuur op vliegvelden is ook dat een voordeel.’

Potentie genoeg voor het ombouwen van GSE-voertuigen. Maar vergeet niet, zo benadrukt Pap, dat XYZ Dynamics met zijn systemen opereert in een conservatieve wereld. ‘De wet- en regelgeving in de vliegtuigbranche is enorm streng; veel draait om het vermijden van risico’s. We moeten aan veel certificeringen voldoen.’ Uitdagend is bovendien het schaalbaar maken van de eigen technologie. ‘Het gaat hier niet over plug & play. Daarom focussen we nu op een optimale afstemming van engineering en het operationele gedeelte, zodat we onze technologie straks op grotere schaal kunnen inzetten.’ Pap merkt dat de kennis binnen het eigen bedrijf zich voortdurend ontwikkelt. ‘Zo dragen we steeds breder bij aan de elektrificatie van het GSE-segment. En dat niet alleen met hardware, maar zeker ook met de ontwikkeling van software.’