De groeiende markt van hybride en elektrische personenwagens biedt opportuniteiten voor de circulaire economie van einde-leven Lithium-ion batterijen. Vlaanderen heeft alle troeven in huis om hier een pole positie te bekleden.

Het doel van het project Re2Live, uitgevoerd door VIL samen met Agoria/Sirris/VITO/VUB en ondersteund door SIM en Flux50, was om de volledige waardeketen van autobatterijrecyclage en de toepassingen voor stationaire energieopslag te onderzoeken, vanuit economisch, technisch, operationeel en maatschappelijk oogpunt, binnen de circulaire economie.

Het Re2Live project kadert binnen de context van de Vlaamse transitie naar een meer circulaire economie met een focus op het eindeleven, mogelijks hergebruik of recyclage van batterijen van elektrische personenwagens.

In dit project werden de stappen onderzocht om deze circulariteit te bereiken: gaande van het verwijderen van de batterij uit het voertuig, de verpakking en logistiek, de automatische ontmanteling van het batterijpack, het al of niet inzetten van packs en modules in een tweede leven toepassing en uiteindelijk de recyclage.

462.000 ton aan batterijen in 2040

De nood aan een oplossing voor de recyclage van lithium-ion batterijen is hoog. Gebaseerd op de verwachte verkoopcijfers van plug-in hybride en elektrische personenwagens zouden er 167.000 batterij packs bijkomen over de periode 2022-2033 met een doorbraakpunt rond 2033, om uiteindelijk op te lopen tot 1,2 miljoen batterij packs over de periode 2022-2040. Dit komt overeen met een geschat gewicht van 462.000 ton aan batterijen.

Deze batterijen gebruiken bovendien een aantal kritieke materialen waarvan de beschikbaarheid in Europa sterk onder druk staat. Het is daarom belangrijk om vanaf het begin te werken aan oplossingen en een geschikte circulaire strategie.

De logistieke kost is een erg belangrijke factor in het totaal proces van de verwerking van einde leven batterijen. Deze kan oplopen tot 50 % van de kosten, onder andere door het gebruik van specifieke verpakkingen.

“Deze circulaire strategie staat of valt effectief met de logistiek van de batterijen. Deze moet in de eerste plaats transparant en traceerbaar zijn. Een transparante en aangepaste wetgeving, in combinatie van standaardisatie van de logistieke hulpmiddelen en data, is dan ook noodzakelijk”, bevestigt Jan Merckx, projectleider bij VIL.

Een overkoepelend businessmodel en een gebruiksvriendelijke rekentool werden ontwikkeld door Agoria. Dit laat toe om allerlei scenario’s uit te rekenen op maat van bedrijven, organisaties en overheden. Het model en de rekentool worden op aanvraag aangeboden aan bedrijven uit de waardeketen.

Umicore is alvast enthousiast over het project. “Het Re2LIVE-project biedt de Vlaamse industrie een totaalbeeld van de opportuniteiten en de risico’s met betrekking tot de logistieke en de technologische uitdagingen van EV-batterijrecycling. Het is nu aan de bedrijven om, met een stevige achtergrondkennis, te zien hoe ze met hun expertise kunnen bijdragen tot circulaire economie in deze complexe en dynamische omgeving”, aldus Jan Tytgat, Director Government Affairs EU bij Umicore.