De sterke behoefte aan innovatie bij Defensie en de gelden die daarvoor beschikbaar zijn, vormen een welkome impuls voor technologiestart-ups zoals Lobster Robotics. Deze specialist in onderwaterdrones richtte zich eerst op civiele toepassingen, die ook interessant blijken voor defensie. Met een stevige financiële impuls van DIANA, het acceleratorprogramma van de NAVO voor dual-usetechnologie, kan het bedrijf de onderwaterdrone Scout nu operationeel inzetbaar maken voor de Koninklijke Marine.

Voor onderwaterinspecties in de offshore-industrie ontwikkelde Lobster Robotics de Scout: een compacte drone die zonder kraan vanaf een schip te water kan worden gelaten. Foto’s: Lobster Robotics

Onderwaterdrone Scout vindt weg naar civiele én militaire markt

Lobster Robotics ontwikkelt en produceert een Autonomous Underwater Vehicle (AUV) genaamd Scout. Dat is populair gezegd een onderwaterdrone. De zes oprichters van het bedrijf – destijds net klaar met hun studie aan de TU Delft – willen onderwatermonitoring goedkoper en eenvoudiger maken. Daarmee willen ze de zeebodem inzichtelijk maken voor ecologisch onderzoek en voor de offshore-industrie.

Robotonderzeeërs hebben doorgaans een zware drukbehuizing en wegen soms wel honderden kilo’s. Door het hoge gewicht is een kraan nodig om de drone te water te laten. Ook moet het schip voorzien zijn van dynamische positiehandhaving om de kabel tussen de onderzeeër en het moederschip onder controle te houden en te voorkomen dat deze in de scheepsschroef belandt. Dat maakt een onderzeese inspectieopdracht een kostbare operatie.

Binnen en buiten gelijke druk

De ontwikkelaars van Lobster Robotics kozen daarom voor een radicaal andere aanpak. De Scout heeft een kunststof omhulsel en weegt minder dan vijftig kilo. ‘Bij ons stond hoog op de requirementslijst dat hij met twee personen ingezet moet kunnen worden’, zegt cfo Danny Looman. Hij is ook verantwoordelijk voor de commerciële en operationele inzet van de Scout. ‘Deze aanpak maakt het gebruik in de praktijk veel eenvoudiger, omdat je geen kraan nodig hebt en dus geen groot schip.’

‘Onderwater communiceren is heel moeilijk’

Om de lichte behuizing mogelijk te maken, kozen de oprichters ervoor om de druk binnen en buiten de onderwaterdrone hetzelfde te houden. Dat betekende wel dat alle apparatuur aan boord bestand moest zijn tegen hoge druk. ‘We gebruiken veel componenten uit de telecomsector en de automobielsector in onze offshoresystemen. Maar bijvoorbeeld een condensator bestaat uit twee plaatjes met een vacuüm daartussen. Dat gaat niet goed wanneer je er hoge druk op zet. Er bestaan echter ook condensatoren met porselein ertussen. Je moet dus echt op componentniveau nalopen hoe onderdelen reageren op druk en aanpassingen doen. Daar zit veel van onze hardwareontwikkeling in.’

De financiering van dit ontwikkelingswerk was volgens Looman een grote uitdaging. Externe financiers waren eerst niet bereid om in te stappen. Er kwam wel beperkt geld binnen via pilotprojecten met grote offshorebedrijven en er werd gebruikgemaakt van diverse innovatiesubsidies, zoals de innovatielening van het Zuid-Hollandse vroegefasefonds UNIIQ. ‘Het kwam vaak neer op keihard werken en proberen met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk te bereiken.’

Snelle groei door NAVO-steun

Het tij lijkt nu gekeerd voor het bedrijf. Belangrijk keerpunt was de toelating tot het DIANA-programma van de NAVO. Dat opende de defensiemarkt en leverde extra financiering op. Zo trad na drie jaar buffelen in 2024 de eerste werknemer in dienst. Inmiddels telt het bedrijf 25 medewerkers. ‘We hebben zelfs nog een aantal vacatures openstaan.’

Afgezien van de innovatie in de constructie steekt Lobster Robotics veel energie in het ontwikkelen van de besturing en de communicatie tussen de Scout en de operator. De Scout is niet via een kabel verbonden met het moederschip. ‘Onderwater communiceren is heel moeilijk. Dat kan eigenlijk alleen met geluid, dus via akoestische communicatie. Dan praat je echt over bytes per seconde die je kunt overdragen.’

‘Je moet echt op componentniveau nalopen hoe onderdelen reageren’

Dat betekent dat het vaartuig een hoge mate van autonomie moet hebben. Looman vertelt dat hij nu tien software-engineers in dienst heeft, die alleen maar bezig zijn met het verbeteren van de autonome besturing. Boven water schakelt de drone overigens over op radiocommunicatie, maar ook dat levert uitdagingen op omdat de antennes vlak boven het water zitten en golven op zee het signaal verstoren. Daarnaast kan de operator gebruikmaken van LoRa en satellietcommunicatie. Dicht bij het moederschip kan zelfs wifi worden ingezet voor een betere interactie.

Beelden samenvoegen tot overzicht

De ontwikkelaars besteden ook veel tijd aan de verwerking van de beelden die de drone maakt. Losse beelden worden samengevoegd tot een groot, geografisch overzicht van de zeebodem. Zo kan een gebruiker snel objecten herkennen en vervolgens ver inzoomen op details. Lobster Robotics levert momenteel vooral de technologie en de data, maar de inhoudelijke beoordeling laat het bedrijf aan deskundigen van de klant over. Op termijn kan AI mogelijk een deel van die analyse automatiseren, suggereert Looman.

Inmiddels heeft Lobster Robotics een contract om de Scouts inzetbaar te maken voor de Koninklijke Marine. Daarvoor moeten de onderwaterdrones worden aangepast aan nieuwe eisen die de marine stelt, bijvoorbeeld aan de beveiliging van de communicatie. ‘Het is echt uitzoeken wat de opdrachtgever precies wil. Ze zijn heel operationeel en denken vooral vanuit hun huidige werkwijze. Als wij dan zeggen dat het ook op een andere manier kan, komen er veel vragen over de voordelen die dat biedt en de randvoorwaarden die nodig zijn. We zijn daarover nog in gesprek, want we willen natuurlijk een product bouwen waar vraag naar is.’

Civiele toepassingen volgen

De komende tijd ligt de nadruk op ontwikkelingen voor Defensie, maar het bedrijf vergeet de civiele kant niet. Zo is er contact met Blue Ecology Contractors, een kleine offshore contractor, waarmee Lobster Robotics gezamenlijk diensten op de civiele markt voor onderwaterinspecties aanbiedt.

‘Omdat het een compacte drone is, heb je daar ook weinig grote productieapparatuur voor nodig’

Het bedrijf heeft nu zes operationele Scouts. Die zijn in eigen beheer geassembleerd en gevalideerd. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van onderdelen van gespecialiseerde Europese bedrijven uit onder meer Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Ook wanneer de vraag stijgt, verwacht Looman de huidige aanpak op te kunnen schalen. ‘Omdat het een compacte drone is, heb je daar weinig grote productieapparatuur voor nodig. In een redelijk kleine werkplaats kunnen we dus best veel drones maken.’

Lobster Robotics krijgt voor de overgang van start-up naar scale-up ondersteuning van MakeNext, het expertiseplatform dat is opgericht door ASML, Huisman, Vanderlande, de Stichting TechnologyRating en Thales NL. Looman vindt de begeleiding van ervaren medewerkers van deze bedrijven erg waardevol. Hij geeft aan dat het nu vooral gaat om juridische en contractuele kwesties. ‘Ze helpen ons kostbare fouten te voorkomen en de beruchte valley of death te overbruggen. Als zij zelf geen antwoord hebben op een vraag van ons, kennen ze voldoende mensen in hun eigen organisatie om ons verder te helpen.’