LM Systems heeft met de opening van een nieuwe cleanroom in zijn vestiging in Veenendaal een belangrijke stap gezet. Salesmanager Jason Kant deelt met Link Magazine hoe deze investering het bedrijf klaarstoomt voor toekomstige groei. Maar ook hoe de cleanroom deuren opent naar nieuwe markten zoals food en farma.

Al meer dan 30 jaar is LM Systems gespecialiseerd in lineaire geleidingen, spindels en modules van onder meer wereldmarktleider THK. De afgelopen jaren ziet het bedrijf dat zijn klanten binnen de hightech- en halfgeleiderindustrie steeds strengere eisen stellen aan de reinheid van de producten die zij in hun machines gebruiken. Salesmanager Jason Kant legt uit dat de nieuwe cleanroom van cruciaal belang is om aan deze eisen te voldoen. ‘Onze producten worden gebruikt in machines waar elke vorm van vervuiling voor problemen kan zorgen. Door onze spindels en geleidingssystemen volledig gereinigd en verpakt aan te leveren, besparen onze klanten niet alleen tijd, maar ook geld. Het helpt hen om hun productietijden te verkorten en efficiënter te werken.’

Meer controle over processen en levertijden

Voordat LM Systems een eigen cleanroom had, was het bedrijf afhankelijk van externe partijen voor de reiniging en verpakking van zijn producten. Deze afhankelijkheid bracht uitdagingen met zich mee, waaronder langere wachttijden. ‘Soms duurde het drie tot vier weken voordat onze producten werden gereinigd en verpakt’, aldus Kant. ‘Bovendien moesten meerdere van onze productengineers regelmatig reizen om de eindassemblage te doen in de cleanroom. Dit zorgde voor langere levertijden. Die situatie was niet houdbaar, zeker niet in een markt die vraagt om flexibiliteit en snelheid.’

‘Het is de volgende stap in onze missie om klanten van begin tot eind te ondersteunen’

Met de cleanroom binnen de eigen productielocatie in Veenendaal heeft LM Systems nu volledige controle over het schoonmaak- en verpakkingsproces. ‘We kunnen nu veel sneller schakelen en de kwaliteit zelf waarborgen. Dit geeft ons niet alleen meer grip op onze levertijden, maar biedt onze klanten de absolute zekerheid dat onze producten voldoen aan de hoogste reinheidsnormen.’ De nieuwe cleanroom biedt LM Systems de mogelijkheid om verschillende reinheidsgraden aan te bieden. ‘We hebben nu de flexibiliteit om op de specifieke wensen van onze klanten in te spelen en de producten volgens hun standaarden aan te leveren.’

Opschalen als dat nodig is

De nieuwe cleanroom van LM Systems is niet alleen ontworpen om aan de huidige vraag te voldoen, maar biedt ook de mogelijkheid om in de toekomst verder op te schalen. Kant legt uit dat de cleanroom nu gecertificeerd is voor ISO-klasse 7, maar dat het bedrijf al voorbereid is op een eventuele upgrade naar ISO-klasse 6. ‘We hebben de ruimte zo ingericht dat we op termijn kunnen opschalen als dat nodig is.’

De bouw van de cleanroom was volgens Kant ook een strategische keuze. ‘We hebben bewust gekozen om te investeren terwijl de markt wat rustiger is. Zo zijn we klaar voor de groei wanneer de vraag weer aantrekt.’ Hoewel de cleanroom vooral is gebouwd om de halfgeleiderindustrie beter te ondersteunen, maakt de nieuwe faciliteit ook de weg vrij naar andere markten, zoals oem’s in de farmaceutische en voedingsindustrie. ‘We merken dat meer bedrijven interesse tonen in onze diensten omdat we nu in staat zijn om schone producten te leveren die direct inzetbaar zijn, zonder dat ze zelf nog reinigingsprocessen hoeven toe te passen. Het is de volgende stap in onze missie om klanten van begin tot eind te ondersteunen.’

Vlotte bouw en inrichting

Kant legt uit dat er nog behoorlijk wat komt kijken bij de bouw van een eigen cleanroom. ‘Een van de uitdagingen was het vinden van geschikt meubilair’, vertelt Kant. ‘In een cleanroom kan elk element dat de luchtstroom onderbreekt, zoals hoeken of kieren, een bron van vervuiling zijn.’ Daarnaast werd veel werk in eigen beheer uitgevoerd, wat extra tijd en inspanning vereiste. Kant: ‘Ondanks deze uitdagingen slaagden we erin de cleanroom binnen zes maanden, vanaf het besluit om te investeren tot aan de validatie, volledig operationeel te krijgen.’

Naast de cleanroom zelf heeft LM Systems ook geïnvesteerd in de training en opleiding van hun medewerkers. ‘Ons team heeft uitgebreide trainingen gevolgd om te begrijpen hoe belangrijk het is om strikt volgens de regels van schoon werken te opereren. Dit is essentieel voor het succes van de cleanroom.’

Met de nieuwe cleanroom heeft LM Systems volgens Kant een belangrijke stap gezet. ‘Voor ons is de cleanroom een essentiële schakel in het ontzorgen van onze klanten. We willen bij geen enkel project een showstopper zijn’, zegt Kant. ‘We kunnen nu echt het hele proces in eigen hand houden, van engineering en productie tot schoonmaken en verpakken. Dat is een enorme meerwaarde.’