De imec Innovation Award wordt dit jaar toegekend aan Lisa Su, de voorzitter en CEO van het Amerikaanse chiptechbedrijf AMD, én de leading lady van de halfgeleiderindustrie. De onderscheiding zal worden uitgereikt tijdens imecs ITF World conferentie die plaatsvindt op 21 en 22 mei in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met deze award looft imec niet alleen de manier waarop dr. Su bijdraagt aan de ontwikkeling van steeds (reken)krachtigere en efficiëntere microchips; het is ook een erkenning voor haar inspanningen om vrouwen een prominentere rol te geven in de chipindustrie.

Imecs Innovation Award zet sinds 2016 absolute pioniers uit de halfgeleiderindustrie in de schijnwerpers. Voormalige laureaten zijn: Dr. Gordon Moore (Intel), Dr. Morris Chang (TSMC), Dr. Kinam Kim (Samsung), Dr. Irwin Jacobs (Qualcomm), Martin van den Brink (ASML) en Bill Gates (Microsoft).

“Het is voor mij een hele eer om dr. Lisa Su aan die lijst van eminente persoonlijkheden toe te voegen”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “In 2014 nam zij het roer van AMD over. Sindsdien hebben haar visie en leiderschap het bedrijf getransformeerd tot één van de meest toonaangevende spelers op het vlak van chiptechnologie. Onder haar leiding is AMD uitgegroeid tot een vooraanstaande ontwikkelaar van supercomputerchips; technologie die onder meer gebruikt wordt in datacenters en de game-industrie, en die aan de basis ligt van (generatieve) AI-toepassingen. Lisa Su is dan ook de terechte laureaat van deze imec Innovation Award.”

“Maar wat me eveneens enorm in haar aanspreekt, is dat Lisa Su vrouwen actief aanmoedigt om een prominentere rol te spelen in de technologiesector – door bijvoorbeeld te kiezen voor een ingenieursopleiding en een succesvolle carrière in de chipindustrie uit te bouwen. Ik hoop dan ook dat deze erkenning meisjes en vrouwen een extra duwtje in de rug kan geven om hun ambities in STEM waar te maken,” voegt hij eraan toe.

Voor ze bij AMD terechtkwam, bekleedde Lisa Su verschillende technische en managementfuncties bij bedrijven als Texas Instruments, IBM en Freescale Semiconductor. Onder meer tijdens haar passage bij IBM heeft ze een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van nieuwe types, steeds efficiëntere, microchips. In oktober 2014, twee jaar nadat ze bij AMD aan de slag ging, nam ze de rol van president en CEO van het bedrijf op zich. Ze werd zo de eerste vrouwelijke CEO van een grote speler uit de chipindustrie.

Lisa Su heeft een doctoraatsdiploma in elektrotechniek van het gerenommeerde MIT. Ze werd uitgeroepen tot ‘Executive of the Year’ door EE Times (2014) en tot één van de ‘World’s Greatest Leaders’ door Fortune (2017). In 2021 ontving ze als eerste vrouw de IEEE Robert Noyce Medal.

“Ik probeer voortdurend de grenzen van chiptechnologie te verleggen, en ben dan ook vereerd om dit jaar de imec Innovation Award te mogen ontvangen. Ik ben uiteraard ongelooflijk trots op wat we al met AMD hebben bereikt, maar kijk eveneens uit naar de kansen die ons nog wachten. De innovaties die we ontwikkelen, kunnen ons immers helpen enkele van de belangrijkste uitdagingen in de wereld aan te pakken,” aldus Lisa Su.

De awarduitreiking – in aanwezigheid van meer dan 2.000 gasten – zal plaatsvinden tijdens imecs ITF World conferentie (21 en 22 mei, Koningin Elisabethzaal, Antwerpen). Bekijk het programma en schrijf je hier in