Steeds meer machinebouwers willen na levering van een machine betrokken blijven bij hun klant. Met service, onderhoud, data, performancecontracten of zelfs een verdienmodel waarbij niet de machine, maar de geleverde prestatie centraal staat. Maar hoe verkoop je zo’n propositie? En wat betekent deze omslag voor de leveranciers die samen met de machinebouwer gedurende de hele levenscyclus prestaties moeten kunnen garanderen? Op 27 oktober brengt Link Magazine machinebouwers en toeleveranciers bij Selmers in Beverwijk rond de tafel.

Simon Arends van Hencon en Rutger Voortman van Voortman Machinery waren al eerder gastheer van het Link platform Strategische Sales. Foto: Hencon

Een machine verkopen is overzichtelijk. Specificaties, prijs, levertijd en prestaties zijn duidelijk vast te leggen. Maar zodra een machinebouwer verantwoordelijkheid neemt voor beschikbaarheid, uptime, onderhoud of uiteindelijk het resultaat dat een klant met de machine behaalt, verandert de commerciële relatie fundamenteel.

Sales moet een ander gesprek voeren. Niet alleen met inkoop, maar bijvoorbeeld ook met productie, maintenance en management. De klantvraag verschuift van wat kost de machine? naar wat levert deze oplossing mij gedurende haar levensduur op?

En die verandering stopt niet bij de OEM.

Ook leveranciers krijgen een andere rol

Wanneer een machinebouwer prestaties over een langere periode gaat garanderen, worden betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, beschikbaarheid van onderdelen en lifecycle-kosten belangrijker. Daarmee verandert ook de relatie met leveranciers.

Een component dat bij aanschaf iets duurder is maar langer meegaat, eenvoudig te onderhouden is of waardevolle data levert, kan binnen een servicebusinessmodel juist aantrekkelijker worden. Ook afspraken over spare parts, revisie, beschikbaarheid en ondersteuning gedurende tien of twintig jaar krijgen meer gewicht.

Servitization wordt daarmee niet alleen een nieuwe commerciële strategie voor machinebouwers, maar kan ook de samenwerking in de supplychain veranderen.

Juist daarom nodigen Link Magazine, MaakLos en Treeline Consulting, in samenwerking met de TU/e, voor deze bijeenkomst zowel machinebouwers als toeleveranciers uit.

Praktijkervaringen van Selmers, Aebi Schmidt en Blueprint Automation

Tijdens de middag deelt Rob Schouten de strategische ambitie van Selmers en de uitdagingen die het bedrijf daarbij tegenkomt.

Arjan Ester en Niels van Olffen vertellen over de ervaringen bij Aebi Schmidt. Zij gaan in op de beweging van traditionele productverkoop naar het leveren van klantresultaat en wat die verandering vraagt van sales én de organisatie.

Oscar Moers van Blueprint Automation brengt vervolgens zijn praktijkervaring in onder de titel ‘Servitization, een hype of een gouden berg?’ Daarbij staat niet alleen de belofte van nieuwe omzet centraal, maar juist ook de vraag wat er in de praktijk nodig is om van services een succesvol businessmodel te maken.

Geen presentatiemiddag, maar ervaringen uitwisselen

De bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld om ook de ervaringen en vraagstukken van de deelnemers op tafel te krijgen. Hoe krijg je een klant mee in een ander verdienmodel? Wie binnen de klantorganisatie moet sales eigenlijk benaderen? Hoe organiseer je service commercieel? Welke informatie heb je nodig uit de installed base? En hoe betrek je leveranciers bij prestaties die je als OEM richting de klant belooft?

Daarover gaan machinebouwers, leveranciers en salesprofessionals met elkaar in gesprek.

Praktische informatie

Dinsdag 27 oktober 2026

13.00 – 18.00 uur

Selmers B.V.

Biesland 3, 1948 RJ Beverwijk

We sluiten de middag af met een netwerkborrel.

Werk je bij een machinebouwer of toeleverancier en ben je betrokken bij sales, service, business development of de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen? Dan nodigen we je graag uit om op 27 oktober aan te sluiten.

Interesse om deel te nemen? Neem contact op met Link Magazine via john.vanginkel@linkmagazine.nl