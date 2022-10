Dat is dit jaar het thema van de Link talkshow bij deze 20ste uitreiking van de link Magazine’s DISCA-awards. De huidige tijd kenmerkt zich door grote sourcingsproblemen, met vaak verstrekkende gevolgen: van grote onduidelijkheid over de prijsstelling en toelevertijden tot en met afnameverplichtingen en het – onbedoeld – vergroten van het aantal suppliers. Juist nu wordt duidelijk wie je échte ketenpartners zijn.

Dat ware partnerschap, gerelateerd aan de instabiliteit in de toeleverketens, komt ongetwijfeld ook aan bod tijdens de immer boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 24 november begint.

Line-Up aan tafel

Over partners en partnerschap en alle facetten, die daarbij een rol (kunnen) spelen, komen aan het woord in willekeurige volgorde: Marieke Blom, chief economist en global head of research van ING, Pieter de Groot, managing director en ceo van Tempress Systems, Emile Asselbergs, coo van CryoSol-World en heeft recent een hightech start up opgericht, en Lars Kool, ceo/cto van Urban Mobility Systems.

Carolien Meijer, strategic marketing manager bij Bronkhorst High-Tech en René Savelsberg, managing partner en co-founder van SET-Ventures, leiden deze middag het gesprek.

Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen gloedvolle pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

DUTCH INDUSTRIAL SUPPLIERS AND CUSTOMER AWARDS 2022

Dit jaar zijn er 91 oem’ers en toeleveranciers doorgegaan naar de tweede ronde van de 20e Dutch Industrial Suppliers and Customers Awards (DISCA) van link Magazine. Daaronder zitten 27 bedrijven die kans maken op de Best Customer Award, 28 op de Best Knowledge Supplier Award en 36 op de Best Process & Parts Supplier Award. Drie jury’s hebben hun voorkeuren inmiddels uitgesproken. Op donderdag 24 november 2022 bij Boerderij Mereveld te Utrecht heeft de zaal het voor het zeggen en kiest de awardwinnaars van 2022 na Link Magazine’s ‘Wie zijn jouw échte partners?’– talkshow

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Uw aanmelding zien wij graag vóór 14 november aanstaande tegemoet. disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich nu ook al aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn.