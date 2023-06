Naarmate een bedrijf groeit, zijn meer procedurele afspraken nodig. Regels worden belangrijker, eigen initiatieven zitten steeds meer in de weg. Hoe organiseer je een groot bedrijf zonder dat je het ondernemende en flexibele karakter verliest van de jonge starter? Elke functie apart zetten in een zelfstandige bv? Maar hoe zorg je dan voor samenhang? En hoe zorg je dat al die cellen in het belang van de holding opereren? Veel groeiende bedrijven worstelen met deze vraagstukken, terwijl flexibiliteit in een tijd met covid, haperende toeleverketens en allerlei geopolitieke spanningen essentiëler is dan ooit tevoren.