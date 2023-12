De coronacrisis en de logistieke uitdagingen en schaarste die erop volgden, hebben de onderlinge relaties tussen bedrijven in de keten op scherp gezet. Sommige banden zijn verbroken, maar de echte partnerships zijn bovenal hechter geworden. Want samen door een crisis komen zorgt voor krediet. Echte partners spelen open kaart en durven de ander in zijn keuken te laten kijken. Met die openheid en kwetsbaarheid zetten ze reuzenstappen. Eerlijke en oprechte communicatie, forecasting en persoonlijk contact zijn de ingrediënten van hechte samenwerking. En dat geldt niet alleen voor relaties tussen bedrijven; ook tussen afdelingen binnen een organisaties spelen die thema’s.