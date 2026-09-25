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Link magazine september – Alternatieve businessmodellen.

Link magazine september – Alternatieve businessmodellen. Cover Nederland van het Slot – Robert Dingemans PAL-V.

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Door op Artificial Intelligence, Businessmodellen, businesspartner, Defensie industrie, Digitaliseren, Energietransitie, FLINK, Grondstoffen, HighTech industrie, industrialisatie/maakbaarheid, kennistoeleveranciers, leadtime/doorlooptijd, Leiderschap, life sciences & health, maakindustrie, Maakindustrie/ Discrete productie, Nederland van het slot!, organisatie, Recente uitgaven, schaalbaar, Semiconductorindustrie, Technologie, Verdienmodel, Voedingsmiddelenindustrie, waardeketens
Link 4 2026
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