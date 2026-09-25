Link magazine september – Alternatieve businessmodellen. Link magazine september – Alternatieve businessmodellen. Cover Nederland van het Slot – Robert Dingemans PAL-V. 0 Door John van Ginkel op 25 september 2026 Artificial Intelligence, Businessmodellen, businesspartner, Defensie industrie, Digitaliseren, Energietransitie, FLINK, Grondstoffen, HighTech industrie, industrialisatie/maakbaarheid, kennistoeleveranciers, leadtime/doorlooptijd, Leiderschap, life sciences & health, maakindustrie, Maakindustrie/ Discrete productie, Nederland van het slot!, organisatie, Recente uitgaven, schaalbaar, Semiconductorindustrie, Technologie, Verdienmodel, Voedingsmiddelenindustrie, waardeketens Link 4 2026 Share. Twitter Facebook Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr XING Email