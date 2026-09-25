Link annual golf tournament 2026: onweer, hagel en zonneschijn maken vijfde editie onvergetelijk.

Soms schrijven de weersomstandigheden het verhaal van de dag. Dat gold zeker voor de vijfde editie van het LINK Magazine Annual Golf Tournament, dat op 4 juni plaatsvond bij Best Golf in Best. Waar 84 wedstrijd deelnemers uit de Nederlandse maakindustrie zich hadden verheugd op een ontspannen dag golfen, kregen zij te maken met vrijwel alle weersomstandigheden die Nederland te bieden heeft: stevige regenbuien, hagel, onweer én uiteindelijk ook stralende zonneschijn.