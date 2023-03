De maakindustrie staat voor een energietransitie. Batterij-aangedreven voertuigen voor het transport kunnen die transitie mogelijk maken. Maar die bieden de Nederlandse industrie behalve kansen ook uitdagingen. Een uitdaging voor de – internationaal gezien – vaak kleinschalige Nederlandse automotive-bedrijven is dat zij batterijen moeten kopen op een markt waar de leveranciers ervan in de lead zijn. Het is dan een uitkomst als vraag gebundeld kan worden, als voor uiteenlopende voertuigen dezelfde batterijmodule kan worden toegepast. Maar dat moet dan wel een standaard-module zijn waaruit klantspecifieke batterijen opgebouwd kunnen worden. Welke afspraken moeten Nederlandse automotivebedrijven maken om te komen tot die gestandaardiseerde batterijmodule?

Dat is een van de vragen die centraal staat in een nieuwe meeting van het link Magazine Platform Energietransitie, op 20 april bij Terberg in Benschop. Met name ceo & founder van het Italiaanse Flash Battery, Marco Righi, zal op dit onderwerp ingaan. ‘Dit moeten modules worden waarmee – door ze in serie en parallel te schakelen – batterijen kunnen worden opgebouwd die variëren in vermogen en voltage. Dat geldt ook voor terminaltrekkers, niet i.v.m. snelheid maar vanwege de zware lasten die worden getransporteerd.’, licht Johan van der Kamp toe, engineering manager technical projects van EV-bussenbouwer Ebusco en tevens gesprekleider van het event.

Gastheer Terberg – fabrikant van onder meer trekkers voor het containervervoer op afgesloten haventerreinen – gaat bij monde van operational director Theo Rosendal in op de consequenties van de introductie van batterij- en waterstofgevoed EV voor het productieproces. We gaan naar een EV-toekomst, maar welke aandrijftechnologie dominant wordt en wanneer is onzeker. ‘Dat vraagt om voertuigen die modulair opgebouwd worden zodat ze gemakkelijk geschikt zijn te maken voor meerdere aandrijfsystemen. Ook het productieproces moet daarop ingericht worden’, licht Rosendal toe.

In dat verband zal engineering director van Terberg, Ronald van Zoelen, ingaan op ‘de roadmap naar zero- emissie/elektrificatie’. Voorts geeft Paul Bliek, projectleider marketing van ZF Services Nederland, het servicebedrijf van de Duitse aandrijflijnenbouwer, zijn toekomstvisie op de ingrijpende consequenties van de elektrificatie voor de opbouw van voertuigen. Van TNO Research zal senior research scientist Steven Wilkins zijn visie geven op de zero emissie-uitdaging.

Het wordt een platform-meeting, aldus Van der Kamp, waar volop gelegenheid is in een informele setting met een drankje in de hand met elkaar van gedachten te wisselen. ‘Elkaar te leren kennen en ook van elkaar te leren. Want vanwege de Europese regelgeving moeten bussen veel eerder volledig op elektrisch overschakelen dan de andere vervoerssegmenten. Daardoor lopen bedrijven als Ebusco wat voor. Onze ervaringen delen we graag met automotive-bedrijven als Spierings, Terberg, Tobroco en anderen. Uiteindelijk is het in ons gezamenlijk belang om in Nederland een sterk EV-ecosysteem op te bouwen.’

Het link Magazine Platform Energietransitie rondom het thema batterijen en elektrische aandrijvingen voor voer- en vaartuigontwikkelaars van zware transportmiddelen op donderdag 20 april 2023 bij Terberg te Benschop.

Programma

Het programma van deze platformmeeting is als volgt:

13.00 – 13.15 Welkomstwoord

door Johan van der Kamp mede initiatiefnemer en tevens gespreksleider

13.15 – 13.45 Presentatie Terberg: Terberg organisatie en de uitdaging van de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen

door Theo Rosendal (Operational Director)

13.45 – 14.15 Presentatie Terberg: Roadmap naar zero emissie / elektrificatie

door Ronald van Zoelen (Engineering Director)

14.15 – 15.15 Rondleiding Terberg

15.15 – 15.45 Presentatie ZF Services Nederland: Toekomstvisie op de ingrijpende consequenties voor

de opbouw van voertuigen door Paul Bliek (Projectleider Marketing)

15.45 – 16.15 Presentatie Flash Battery: Vision on scalability / Standardization / Modularity

door Marco Righi (CEO & Founder Flash Battery)

16.15 – 16.30 Pauze

16.30 – 17.00 Presentatie TNO Research: visie op zero emissie door Steven Wilkins (Senior Research Scientist)

17.00 – 17.45 Evaluatie en groepsdiscussie onder genot van borrel en aan de hand van stellingen

onder leiding van Johan van der Kamp (Engineering Manager Technical Projects bij Ebusco)

17.45 – 18.00 Slotconclusie & Afronding

door Johan van der Kamp (Engineering Manager Technical Projects bij Ebusco)

Locatie: Terberg Benschop BV.

Verslaglegging: link Magazine maakt een verslag van deze meeting. Dit wordt gepubliceerd in de editie van juni 2023, link #3/23. Tijdens de presentaties van de verschillende sprekers, de rondleiding en de discussie zal een journalist aanwezig zijn voor de verslaglegging en er zal een fotograaf foto’s maken voor het artikel. De presentaties en discussies worden ditmaal gevoerd in het Engels, vanwege de internationale sprekers.

Om deze meeting bij te wonen moet u zich registreren door hier te klikken(wij hebben nog beperkte plaatsen beschikbaar).