‘Beter een slechte dag op de golfbaan, dan een slechte dag op kantoor’, aldus Ger Sloos (Van Egmond Groep) die dan ook opgewekt begint aan zijn ronde op golfbaan Best Golf in Best. Vlak voor het clubhuis slaat hij zijn eerste bal echter in de sloot. Hij kan er wel om lachen. Gelukkig wordt er tijdens de tweede editie van het Link Magazine Golf Tournament gespeeld volgens de regels van Texas Scramble, wat betekent dat alleen de beste slag van de vier personen in een flight telt. Kentaro Tarumoto (THK) zorgt even later alsnog voor een goede teamafslag op de verraderlijke hole 9.

Bij sommige deelnemers druipt het fanatisme er vanaf, ‘want als je meedoet, wil je ook winnen.’ Maar de meeste golfers genieten vooral van het spelletje, de zon en ‘even wat anders dan werk’. Jan Buis (Gubernatio) vertelt: ‘Golf is een heel mentale sport. Je kunt alleen goed slaan als je je hoofd leegmaakt. Voor mij is het daarom een ideale bezigheid om los te komen van alles.’

Edward Voncken (KMWE) kan die afleiding wel gebruiken. Zijn bedrijf opende onlangs een vestiging in China. Een paar jaar geleden zou dat weinig nieuws zijn, maar met de Amerikaans-Chinese handelsoorlog ligt zo’n stap ineens onder een vergrootglas. Er volgden zelfs Kamervragen omdat KMWE de Amerikaanse exportrestricties zou omzeilen. Voncken slaakt een diepe zucht: ‘Het is een storm in een glas water. Ze suggereren dat wij nu ineens EUV-machines in China gaan produceren. Wat denken ze nou?’ Omdat de internationale media het oppikten, is Voncken heel wat tijd kwijt geweest om iedereen tekst en uitleg te geven. In de zon op de golfbaan valt niemand hem er gelukkig mee lastig.

Even verderop, op hole 2, tuurt Péton Hendriks (SMC) door een verrekijker. ‘Het is nog 126 meter’, informeert hij zijn flightleden. Hendriks is vaak op de golfbaan te vinden, maar nog vaker ernaast. ‘Mijn zoon golft veel en goed’, zegt hij trots. Op zijn telefoon laat hij het nieuwsbericht zien: Tom Hendriks won onlangs een groot internationaal toernooi in Frankrijk voor jongens onder 14 jaar. ‘Ik kan al niet meer van hem winnen sinds hij tien is.’

Op hole 4 worstelt Coen Waltman (Eltrex Motion) om zijn hoofd leeg te houden. ‘Zo gaat het al de hele dag’, moppert hij tegen zichzelf na weer een half mislukte slag. Maar zijn flightgenoten peppen hem op en prompt slaat hij een geweldige bal. Op de green van dezelfde hole beleeft hij bijna het moment van zijn dag: een put over een meter of acht rolt perfect naar de hole. Hij heeft alleen iets te veel vaart. Geen probleem want de vlaggenstok gaat hem tegenhouden. Tenminste, als de Link-journalist van dienst niet zijn onkunde had laten blijken en de vlag precies op het verkeerde moment omhoog trekt. Een boze blik met een glunderende knipoog is zijn reactie. In de do-over kan Waltman zijn kunstje niet herhalen. ‘Laten we hem maar gewoon tellen’, komt de hele flight overeen.

Tussen alle slagen door is er natuurlijk ook tijd om met elkaar (bij) te praten. Het netwerken is een bijkomend voordeel van zo’n informeel golftoernooi. ‘Je weet nooit hoe een koe een haas vangt’, zegt Henry Over (Q-Sys). ‘Een op de vijf leads leidt tot een offerte. En een op de vijf offertes wordt uiteindelijk een opdracht.’ Hoe meer contacten, hoe meer leads, en dus hoe meer opdrachten, is wat Over maar wil zeggen.

Na achttien holes en heel veel zonnestralen blijkt terug in het clubhuis dat Sjon Berkenhagen (VIRO), Michiel Bloemen (3T), Bas de Vos (LM Systems) en Rens Wagter (EBV Elektronik) de beste flight van de dag waren. Gefeliciteerd, mannen!

Het Link Magazine Annual Golf Tournament 2023 op 1 juni werd mede mogelijk gemaakt door Fellowmind, LM Systems en SMC. De volgende editie is op 6 juni 2024. Wil je je alvast aanmelden? Mail dan naar uitgever@linkmagazine.nl.

Foto’s: Vincent Knoops.