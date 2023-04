Eind 2015 werd met veel tromgeroffel het klimaatverdrag van Parijs getekend. Inmiddels beginnen de gevolgen van het verdrag in de praktijk voelbaar te worden. Bedrijven in de maakindustrie moeten aan de slag. Aan de ene kant worden ze daartoe gedwongen via wetgeving, en aan de andere kant tonen er veel intrinsieke motivatie, omdat ze begaan zijn met de wereld en het milieu, omdat het door de hoge energieprijzen gewoon slim is om te besparen én omdat ze de concurrentie willen aftroeven door eerder de transitie door te maken. Maar waar begin je, want de keuze is reuze? En hoe ziet de roadmap eruit?