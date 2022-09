Lightyear het hightechbedrijf dat ‘s werelds eerste zonneauto ontwikkelt, heeft vandaag een totale investering van € 81 miljoen aangekondigd, inclusief kapitaal van het openbare consortium bestaande uit Invest-NL, de provincie Noord-Brabant, en regionale ontwikkelingsmaatschappijen voor de provincies Noord-Brabant en Limburg (BOM en LIOF). Extra investeringen komen uit nieuwe private fondsen en vervolginvesteringen van SHV en DELA. De ontvangen fondsen zullen ervoor zorgen dat het bedrijf vooruitgang boekt bij de productie van Lightyear 0, de belangrijkste elektrische auto op zonne-energie die dit jaar op de weg komt, en blijft de ontwikkelingsmijlpalen bereiken voor zijn vervolgmodel voor de massamarkt, Lightyear 2.

Nederlandse steun voor internationale scale-up

Invest-NL is een impactinvesteerder die zich inzet voor bedrijven en projecten die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Als Nationaal Promotie Instituut (NPI) van Nederland ligt de strategische focus op het versnellen van de transitie naar een koolstofneutrale en circulaire economie. Invest-NL leidt het consortium samen met de provincie Noord-Brabant, BOM en LIOF. Deze openbare instanties sluiten zich aan bij de missie van Lightyear op een cruciaal moment in de industrie en de tijdlijn van Lightyear. De investering is bedoeld om het huidige momentum van Lightyear te stimuleren en de volgende stappen in de richting van internationale expansie buiten Europa mogelijk te maken.

“Lightyear boekt sinds de oprichting consistente vooruitgang en heeft een veelbelovende toekomst voor de ontwikkeling van een innovatief zonne-ecosysteem in Nederland”, zegt Rinke Zonneveld, CEO van Invest-NL. “Hun technologie, strategische partnerschappen en scherpzinnigheid passen perfect bij de ambitie van Invest-NL om samen nieuwe technologiegedreven markt- en zakelijke kansen te creëren, en we kijken ernaar uit om hun groei van Nederlandse scale-up naar wereldwijde OEM te ondersteunen.”

Lex Hoefsloot, CEO en mede-oprichter van Lightyear, zei: “In de huidige marktomgeving heeft onze technologie een ongelooflijk potentieel voor positieve maatschappelijke invloed, dus ik zie investeringen van dit kaliber als een bewijs van de productvisie van Lightyear. Dankzij de steun van Invest-NL, het hele consortium en onze andere investeerders en strategische partners is Lightyear goed gepositioneerd en blijft het op schema om ‘s werelds eerste zonneauto te leveren en te werken aan een duurzamere toekomst.”

De basis leggen voor Lightyear 2

In juni lanceerde Lightyear zijn productie-intent voertuig van ‘s werelds eerste zonneauto, Lightyear 0, die gepland staat voor productie dit najaar. Tegelijkertijd heeft Lightyear Lightyear 2 ontwikkeld, het tweede, high-volume model van het bedrijf, met een startprijs van € 30.000. Lightyear 2 zal naar verwachting in 2025 in productie gaan en heeft momenteel 10.000 reserveringen van lease- en autodeelbedrijven LeasePlan en MyWheels, die elk respectievelijk 5.000 reserveren. Terwijl Lightyear zijn technologieën blijft pionieren, zorgt nieuwe financiering ervoor dat het bedrijf vooruitgang kan boeken bij het leveren van zijn missie van schone mobiliteit voor iedereen, overal.

De toekomst van schone, impactvolle mobiliteit

Elektrische en zonne-elektrische mobiliteit winnen aan kracht naarmate de wetgeving voortduurt en de publieke aandacht vraagt om schonere energiebronnen en transport. Met name heeft de EU onlangs gestemd om het verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren (“ICE”) tegen 2035 goed te keuren, waardoor de behoefte aan en de gebruiksscenario’s voor voertuigen met alternatieve energie verder worden ondersteund. In het afgelopen jaar heeft Lightyear partnerschappen aangekondigd met marktleiders zoals LeasePlan, Valmet Automotive, Bridgestone, MyWheels en NXP. Een van de andere recente investeerders is de gewaardeerde megacarfabrikant Koenigsegg . Partnerschappen en samenwerkingen zoals deze dienen als bewijspunten van de verschuiving van de industrie naar duurzame mobiliteit.

In de komende jaren, naarmate de vraag naar laadstations groeit, zal er meer afhankelijkheid zijn van het elektriciteitsnet, wat de netcapaciteit van steden, staten en landen kan overbelasten. Lightyear 0 beschikt over vijf vierkante meter gepatenteerde, dubbel gebogen zonnepanelen, waardoor het voertuig zichzelf kan opladen tijdens het woon-werkverkeer of gewoon buiten geparkeerd, en zo bestuurders ontlast van de afhankelijkheid van laadstations en een overbelast net lost. Met de snel stijgende vraag naar zonnetechnologie en oplossingen zoals Lightyear 0 is een toekomst van schone mobiliteit niet langer een vraag.