Lightyear, het high-tech bedrijf dat de allereerste lange-afstand zonnewagen ter wereld ontwikkelt, gaat een partnership aan met The Sharing Group om 5.000 Lightyear Two auto’s te leveren aan autodeelplatform MyWheels, marktleider op het gebied van deelauto’s in Nederland. Het massamarktmodel is vanaf 2025 beschikbaar in de MyWheels-vloot. Daarnaast wordt in 2023 de Lightyear One, Lightyear’s eerste ‘statement’-model, aangeboden op het MyWheels-platform. Met deze samenwerking werken Lightyear en The Sharing Group aan Lightyear’s missie om schone mobiliteit voor iedereen, overal ter wereld, mogelijk te maken, en kunnen ze netonafhankelijkheid bieden aan de gebruikers van MyWheels.

“De toekomst van mobiliteit draait niet alleen om het voertuig zelf, maar ook om de manier waarop we het gebruiken. Het autodeelconcept is een voorbeeld van hoe de markt zich ontwikkelt om nieuwe, duurzamere manieren te vinden om mensen mobiel te houden zonder zelf een auto te bezitten”, zegt Lex Hoefsloot, medeoprichter en CEO van Lightyear. “Door Lightyears aan te bieden via een autodeeldienst als MyWheels, kunnen we onze missie sneller en efficiënter uitvoeren. Deze samenwerking is een spannende stap op weg naar een schonere toekomst en we zijn er trots op dat we met MyWheels en The Sharing Group de handen ineen slaan.”

Lightyear One is het eerste model van Lightyear, en komt in beperkte oplage op de markt. Door de Lightyear One toe te voegen aan het MyWheels autodeelplatform, wordt deze innovatieve auto toegankelijk voor een breder publiek. De Lightyear One gaat eind zomer 2022 in productie, en wordt eind dit jaar geleverd aan de eerste klanten. MyWheels zet een deelactie op voor trouwe leden om vanaf 2023 al in een Lightyear One te kunnen rijden.

Lightyear Two wordt het massamarkt model en komt vanaf 2024/2025 op de markt met een toegankelijke prijs vanaf €30.000. Naast de milieuvoordelen van zonne-elektrische voertuigen, zijn ook de economische voordelen op lange termijn gunstig. Voertuigen als de Lightyear One en de Lightyear Two wekken zelf stroom op en hebben minder bewegende onderdelen dan andere auto’s, zodat hun onderhouds- en gebruikskosten relatief laag zijn.

Leider in de autodeelmarkt

MyWheels is de Nederlandse marktleider op het gebied van autodelen. Het bedrijf begon in 1993 als een van de pioniers op het gebied van autodelen en is in de afgelopen twee jaar enorm gegroeid, met een landelijke dekking van 2500 deelauto’s in Nederland. Karina Tiekstra, CEO van MyWheels zegt: “MyWheels zet fors in op de elektrificatie en inmiddels is al meer dan 50 procent van de deelauto vloot elektrisch. Met de komst van Lightyear op het platform, laten we onze gebruikers de toekomst van mobiliteit ervaren. Een mooie stap in onze missie om met 1 miljoen auto’s Nederland mobiel te houden.”

Henri de Jong, CEO bij The Sharing Group:, “The Sharing Group investeert in innovatieve organisaties op het gebied van technologie, energie en mobiliteit die geloven in de kracht van delen en het breed toegankelijk maken van diensten die voorheen alleen voor de happy few beschikbaar waren. De samenwerking tussen Lightyear en MyWheels past heel goed bij onze gezamenlijke ambitie om de transitie van mobiliteit en energie te versnellen. Het feit dat twee Nederlandse impact gedreven scale-up bedrijven samenwerken om deze nieuwe oplossing op de markt te brengen maakt me echt trots.”

Lightyear heeft als missie schone mobiliteit beschikbaar te maken voor iedereen en overal ter wereld. Lightyear ontwikkelt elektrische auto’s met een energie-efficiënt ontwerp en geïntegreerde zonnepanelen. Hiermee kunnen automobilisten, afhankelijk van het klimaat, tot twintigduizend kilometer per jaar op zonlicht rijden. Het snelgroeiende bedrijf werd opgericht in 2016 en heeft inmiddels meer dan honderd werknemers. Het team bestaat uit een mix van jong talent en ervaring uit de auto-industrie, waaronder ex-werknemers van Tesla en Ferrari. In minder dan twee jaar tijd haalde het bedrijf een funding op van meer dan twintig miljoen euro door reserveringen, investeringen en subsidies. Lightyear won daarnaast de prijs als CES Climate Change Innovator en werd finalist van de Postcode Lotteries Green Challenge. Onlangs ontving Lightyear de Horizon 2020 subsidie van de Europese Commissie onder subsidieovereenkomst nummer 848620. In de zomer van 2019 werd het eerste prototype van Lightyear One, het eerste model van Lightyear, gelanceerd en opende ze bovendien een nieuw kantoor.

The Sharing Group bestaat uit een groep van merken met een gemene deler. Een positieve impact maken op de maatschappij en het milieu. The Sharing Group werkt hierbij met de kracht van delen als uitgangspunt en het toegankelijk maken van innovaties voor een breed publiek. The Sharing Group is actief op het gebied van Technologie, Energie en Mobiliteit. Merken binnen The Sharing Group zijn onder andere Mijndomein, MyWheels en EnergyZero. The Sharing Group is actief in Nederland en bereidt zich voor op verdere expansie in Europa.

MyWheels is ervan overtuigd dat er maar 1 miljoen auto’s nodig zijn om Nederland mobiel te houden. Elke deelauto bespaart 11 auto’s in privé-bezit. Zo creëert de aanbieder meer ruimte op straat, meer ruimte voor groen en levert het een belangrijke bijdrage aan CO2-besparing.

De sterke groei van MyWheels heeft alleen al in 2021 geleid tot 22.500 auto’s minder op de weg. Dat komt overeen met 55 voetbalvelden aan ruimtebesparing door minder parkeerplekken op straat. Bovendien is 1.500.000 kg CO2 bespaard, wat neerkomt op zo’n 60.000 bomen. Op deze manier maakt MyWheels het makkelijk voor heel Nederland om een steentje bij te dragen aan een beter klimaat en meer leefbare steden.

De komende jaren zet MyWheels vooral in op leefbare steden en elektrisch rijden. De Nederlandse aanbieder werkt hiervoor nauw samen met gemeenten én haar eigen community. Tiekstra: “Het wordt, mede door de hoge parkeerdruk en drukte in de stad, steeds minder aantrekkelijk om een eigen auto te bezitten. Bovendien worden oude en vervuilende brandstofauto’s in verschillende steden al geweerd. Als gebruikers een deelauto op loopafstand kunnen pakken, dan is een eigen auto niet echt meer nodig.” De meeste deelauto’s van MyWheels worden bovendien goed in de gaten gehouden door zogeheten sleutelfiguren; dit zijn loyale MyWheels gebruikers die een oogje in het zeil houden en fungeren als ambassadeur voor de buurt.