Het Duitse Spitzenverband Bund der Krankenkassen heeft goedkeuring gegeven aan de Oopsie Heroes Plus (OH+), de succesvolle plaswekker voor kinderen die de LifeSense Group (LSG) uit Eindhoven heeft ontwikkeld en op de markt brengt. Ook gaat CM, de grootste zorgverzekeraar in België, de plaswekker vanaf komend jaar voor 30 procent vergoeden. Zorgverzekeraars in onder meer Nederland en Australië vergoeden het product al en ongetwijfeld volgen nog meer landen, aldus ceo Valer Pop.

De OH+ bestaat uit een kleine sensor die een kind ’s nachts op zijn pyjama of ondergoed krijgt bevestigd. Bij een ‘Oopsie Moment’ stuurt de sensor een onschadelijk, audiogebaseerd signaal naar het mobiele apparaat waarop de OH-app draait. De app maakt het kind wakker zodat het naar het toilet kan gaan.

In Vlaanderen komt de OH+ in 62 winkels van CM te liggen en verwacht LSG het eerste jaar tussen de 8.000 en 10.000 stuks à 90 euro te verkopen. De Duitse markt is minstens zo veelbelovend. Pop: ‘Er zijn potentieel 800.000 kinderen tussen de 3 en 13 jaar die kunnen profiteren van deze oplossing die huisartsen nu kosteloos kunnen voorschrijven vanaf eind januari. Laten we zeggen dat ons dat voor 2023 10.000 extra verkopen gaat opleveren.’ En dat is een lage schatting, want stel dat 10 procent van de markt het product koopt. ‘Het heeft tweeënhalf jaar in beslag genomen om de goedkeuring in Duitsland te krijgen. Het is een heel proces met veel formulieren en veel testen met gebruikers. Het is al met al een stuk complexer dan bij zorgverleners in Nederland.’ Het bedrijf lanceerde al een website in het Duits, en investeert een ton in online marketing via de meest efficiënte kanalen.

Valer Pop is er trots op dat alle producten van LSG – waaronder ook wearable healthcare product Carin, voor vrouwen met urine-incontinentie – door een Nederlandse partner worden geproduceerd. Dat gebeurt bij EMS-dienstverlener Neways Electronics. Neways heeft het hoofdkantoor in Son en beschikt over meerdere productielocaties in binnen- en buitenland. ‘We hebben zeer goede afspraken met Neways. Ze kunnen snel opschalen als dat nodig is. Natuurlijk zijn er aanleverproblemen in de supplychain. Maar samen met Neways is er al een re-design geweest en een hoop componenten komen van betrouwbare Japanse bedrijven. We hebben veel tijd gestoken in het leggen van goede relaties met bijvoorbeeld een bedrijf als Maxell en Murata.’

LSG is ook gestart met een nieuwe investeringsronde die 10 miljoen euro moet opleveren en waarvoor 2 à 3 partijen gezocht worden, juist om die expansie op de Duitse en ook de Amerikaanse markt te realiseren. ‘We zetten op alle vlakken snel stappen vooruit, in de contracten die we afsluiten, in de productie, in de keten. Maar dat vraagt wel om nieuw groeikapitaal. Onze droom is in 2028 in Amerika 1 miljoen klanten te hebben, kopers van de OH+ en ook de Carin. En dan wil ik daar de beurs op gaan.’