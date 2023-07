Gisteren, maandag, zaten medewerkers van LifeSense Group (LSG) in Eindhoven vol verwachting voor de televisie. Voor het eerst werd reclame uitgezonden op grote Duitse zenders voor de succesvolle, slimme plaswekker Oopsie Heroes Plus (OH+) die LSG heeft ontwikkeld en op de markt brengt. En meteen kwamen er bestellingen binnen.

LifeSense Group sloot vorige week een strategische media-investeringsovereenkomst met SevenVentures, een toonaangevende Duitse media-investeerder, onderdeel van het digitale bedrijf ProSiebenSat.1. De overeenkomst is onderdeel van een nieuwe, grotere investeringsronde waarmee LSG bezig is. ‘De juiste marketingpartner, de juiste investeringen, het juiste moment. Alles komt samen’, aldus een opgetogen ceo Valer Pop. Juist in juli en augustus zijn heel veel ouders bezig om hun kinderen zindelijk te krijgen voordat ze naar school gaan. De OH+ bestaat uit een kleine sensor die een kind ‘s nachts op zijn pyjama of ondergoed krijgt bevestigd. Bij een ‘Oopsie Moment’ stuurt de sensor een onschadelijk, audiogebaseerd signaal naar het mobiele apparaat waarop de OH-app draait. De app maakt het kind wakker, zodat het naar het toilet kan gaan.

De kosten à 90 euro van de OH+ hoeven het probleem niet te zijn: de Duitse centrale vereniging van ziekenfondsen Spitzenverband Bund der Krankenkassen heeft het product recent al goedgekeurd, zodat ouders het vergoed kunnen krijgen.

Komende tijd worden volop commercials geplaatst rond doelgroepgerelateerde programmaomgevingen op zenders met een groot bereik zoals ProSieben, SAT.1, Kabel Eins en sixx. Valer Pop noemt de Duitse markt zeer veelbelovend: ‘Er zijn potentieel 800.000 kinderen tussen de 3 en 13 jaar die baat kunnen hebben bij deze hoogwaardige oplossing die huisartsen en zorgverleners gratis kunnen voorschrijven.’

De OH+ is gebaseerd op jaren van onderzoek en heel veel feedback van consumenten en klinieken, en combineert medische technologie met een slank en elegant ontwerp. LSG claimt een succespercentage van 90 procent voor het elimineren van bedplassen binnen 4 tot 12 weken. Valer Pop is trots op een mediapartner als SevenVentures aan zijn zijde: ‘We kunnen de volgende stap zetten in onze missie om gezinnen wereldwijd te voorzien van digitale gezondheidsoplossingen.’

Ook Florian Weber, managing director van SevenVentures, is blij met de samenwerking: ‘We willen LifeSense Group met haar veelbelovende Oopsie Heroes Plus ondersteunen op haar ambitieuze groeipad. Het innovatieve en doelgerichte product, de langetermijnstrategie en de passie van het LSG-team maken dat wij graag hun media-investeringspartner willen zijn op de Duitse markt. SevenVentures ondersteunt zo markttoetredingen van buitenlandse B2C-spelers en zorgt voor naamsbekendheid.’

Alle producten van LSG – waaronder ook wearable healthcare product Carin, voor vrouwen met urine-incontinentie – worden geproduceerd in Nederland en verpakt bij de WSD-groep in Boxtel. EMS-dienstverlener Neways Electronics produceert de Oopsie Heroes. Neways heeft het hoofdkantoor in Son en beschikt over meerdere productielocaties in binnen- en buitenland. Neways kan de productie zo nodig sterk opschalen. En dat gaat nu ook echt gebeuren door de ontwikkelingen op de Duitse markt, weet Pop zeker.