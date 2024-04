Recent onderzoek toont aan dat meer dan 50% van de managers symptomen van burn-out ervaart. Auteur en ondernemer Lieven Van Linden dook in de materie en ontwikkelde een methode om uitval te voorkomen. In zijn nieuwe boek Fully charged toont hij aan hoe wearables en data je kunnen helpen bij het verhogen van je veerkracht en energieniveau.

Ondernemer en ultraloper Lieven Van Linden komt met data-gedreven techniek om een ‘lege

batterij’ bij ondernemers en leiders te voorkomen

Iedereen herkent het wel: de batterij die op het einde van de dag, of werkweek, leeg is. Een ongezonde levensstijl onderdrukt voortdurend stress gerelateerde klachten. Denk hierbij aan alcoholconsumptie, overmatig online scrollen en bewerkte voeding eten. “Ik zie het dagelijks gebeuren: mensen gaan over hun grenzen en negeren de signalen van hun lichaam”, vertelt Van Linden. Het gevolg? Velen hebben de energie niet meer om door te gaan. Met een wetenschappelijk onderbouwde methode en een vernieuwd stappenplan helpt hij werknemers in Fully charged om de problemen bij de oorzaak aan te pakken en gedrag op een duurzame manier te veranderen.

Hij maakt hiervoor gebruik van data-gedreven tools, meetbaar via metrics en wearables, waaronder verschillende ademhalingstechnieken en bewegingsprotocols, maar ook meer

recentelijk onderzochte interventies zoals koud douchen en intermitterend vasten. Oefeningen die niet enkel de gezondheid van werknemers verbeteren, maar ook hun leiderschapsvaardigheden en prestaties verhogen. Kortom, Fully charged is een gids voor iedereen die streeft naar een leven vol energie, succes en voldoening.

Peter Hinssen, auteur en keynote speaker over technologie, innovatie en leiderschap.: “Niet enkel bedrijven dienen zichzelf continu heruit te vinden. Ook de leiders van deze

organisaties staan voor de uitdaging om zichzelf blijvend te vernieuwen en hun energieniveaus aan te vullen om zo duurzaam te kunnen presteren. Het boek van Lieven biedt hiervoor praktische tools en een innovatief stappenplan.”

Lieven Van Linden heeft een MBA van Vlerick Business School en werkte jarenlang voor internationale bedrijven. Hij is ultraloper en eindigde als eerste Belg tijdens de 28e editie van

de Marathon des Sables, één van ’s werelds meest zware ultramarathons die dwars door de Sahara gaat. Met zijn bedrijf, Built For Endurance, begeleidt hij managers en hun teams naar

meer veerkracht en duurzame prestaties. Zijn klantenportfolio bestaat uit internationaal succesvolle bedrijven zoals ASML, Ahold Delhaize en Nespresso”